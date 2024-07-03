赴上合峰會 習近平抵哈薩克：反對陣營對抗

習近平2日抵達阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，哈薩克總統托卡耶夫在機場舉行盛大迎賓儀式。(歐新社)

中國國家主席習近平 2日抵達哈薩克 首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並對哈薩克、塔吉克國進行國事訪問。習近平也宣布，中哈關係躍升至永久全面戰略夥伴。在阿斯塔納峰會後，中國將時隔7年再次接任上合組織2024至2025年輪值主席國。習近平行前發表署名文章，強調要踐行真正的多邊主義，反對霸權主義和陣營對抗，推進平等有序的世界多極化。

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俄羅斯 也是上合組織成員國，俄羅斯總統普亭將親自出席今年峰會，外界預料習、普將再次會面。二人5月16日才在北京會面，相距僅約一個半月。普亭上月中訪問北韓，俄朝重回軍事同盟關係，中俄朝三方互動受矚目。

習近平在機場發表談話表示，11年前他在哈薩克首次提出共建「絲路經濟帶」倡議，如今中哈「一帶一路」成果豐碩。他期待為中哈永久全面戰略夥伴關係發展擘畫新藍圖、作出新部署。他也期待出席上合組織峰會，推動這一重要多邊機制實現新的更大發展。

在習近平抵達哈薩克前，他於哈薩克媒體發表署名文章表示，這是他第五次以中國國家主席身分到訪，中哈經濟合作方面，他提到要深化經貿、產能、投資、能源礦產、農業等傳統領域合作，推進中歐班列和跨裡海國際運輸走廊建設等。並就中哈關係未來提出四點規畫部署：一是鞏固相互支持的政治傳統，二是用好互利共贏的合作法寶，三是夯實世代友好的民意基礎，四是因應加速演進的百年變局，於變局中開新局。

中國俄羅斯東歐中亞學會會長李永全認為，習近平此訪料將加強中哈戰略對接和政策協調，為攜手建設好兩國關係新的「黃金30年」擘畫藍圖。

習近平此行另一項重要日程是出席上海合作組織峰會，該組織由中俄於2001年成立，旨在抗衡美國和西方在東亞、中亞、印度洋等地的影響力。

中亞是中國標誌性的「一帶一路」的重要環節。北京已加大了在中亞地區的外交力度。去年5月，中國主辦的中亞峰會有該地區幾個國家領導人出席，習近平在該峰會上呼籲深化經濟聯繫。北京並承諾推進中亞-中國天然氣管道建設，擴大與中亞的交通聯繫。