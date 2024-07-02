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包括2中企 美將6家公司列入貿易限制名單

記者黃國樑／即時報導
美將六家公司列貿易限制名單，其中四家公司都涉及南非試飛學院有關。（取材自南非試飛學院網站）
美將六家公司列貿易限制名單，其中四家公司都涉及南非試飛學院有關。（取材自南非試飛學院網站）

路透報導，據美國政府公告稱，美國2日將六家公司列入貿易限制名單，其中四家與中國軍隊訓練有聯繫。六家公司中有兩家公司在中國，一家在南非，兩家在阿聯酋，一家在英國。

報導稱，中國的 Global Training Solutions Limited 和 Smartech Future Limited，以及英國的 Grace Air (Pty) Ltd 和 Livingston Aerospace Limited 均與南非試飛學院和中國軍隊的訓練有聯繫。

報導稱，眾所周知，南非試飛學院去年因利用西方和北大西洋公約組織資源培訓中國軍事飛行員而被列入實體名單。

法廣也報導，南非飛行測試學院於2023年6月被美國添加到實體清單中，美國指稱其「利用西方和北約資源向中國軍隊飛行員提供培訓」，曾有美國退役飛行員因為與南非飛行培訓學校簽約，被指控協助訓練中國解放軍而在澳大利亞遭到逮捕。

前述兩家中國公司Global Training Solutions Limited、Smartech Future Limited，法廣報導中，稱其都位在香港。

該公告稱，阿聯酋公司 Mega Fast Cargo 和 Mega Technique General Trading 因逃避行為而被列入名單，而 Mega Fast Cargo 因將美國原產貨物運送到俄羅斯而被列入名單。

美國商務官員馬修．阿克塞羅德在一份聲明中表示：「阻止美國技術培訓中國軍事飛行員，阻止美國技術援助俄羅斯，有助增強美國的國家安全。」

報導稱，美國商務部還將13 家公司添加到其未經核實的名單中，其中8 家來自中國，因為美國出口管制官員無法完成現場訪問，以確定它們是否可以信任接收原產於美國的技術和其他商品。美國出口商在向未經核實名單上的公司發送物品之前必須進行額外的盡職調查，並且可能需要申請更多許可證。

但同時，商務部從未經核實的名單中刪除了8家公司，其中6家來自中國，1家來自阿聯酋，1家來自俄羅斯。實體清單和未經驗證的清單都是美國用來防止敏感的美國商品和技術落入壞人手中的工具。

南非 俄羅斯 商務部

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