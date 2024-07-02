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衛星影像曝中國在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

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衛星影像曝中國在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

編譯盧思綸／即時報導
美國智庫公布衛星圖像指出，中國出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞，距離美國關達那摩海軍基地僅112公里。圖為美國關達那摩海軍基地。（美聯社）
美國智庫公布衛星圖像指出，中國出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞，距離美國關達那摩海軍基地僅112公里。圖為美國關達那摩海軍基地。（美聯社）

華爾街日報報導，美國智庫公布衛星圖像指出，中國出資在古巴建設的竊聽站數量有所增加，包含此前從未曝光的新據點艾爾薩勞（El Salao），距離美國在關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地僅70英里（約112公里）。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析數年衛星影像圖發現，古巴近年大幅升級與擴建電子訊號竊聽設施，同時定位出貝胡卡爾（Bejucal）、瓦傑依（Wajay）、卡拉巴札（Calabazar）與艾爾薩勞均設有竊聽站。

而位在艾爾薩勞這個正在興建竊聽站且過去從未曝光的據點，距離美國關達那摩海軍基地僅70英里。

華爾街日報去年曾報導，中國與古巴協議深化防禦與情報交流，包括設立聯合軍事訓練設施與電子訊號竊聽設施；而根據若干美國官員，當時兩國已經合作展開竊聽，但並未透露具體地點。

前官員與分析員憂心，中國利用古巴接近美國東南部的地利之便，截獲由美軍基地、太空發射設施與軍事暨商務船運等機密電子情資。

佛州國際大學（Florida International University）中國–拉丁美洲關係專家賴薩魯斯（Leland Lazarus）談到，中國「可能藉由在島上的電子通訊網路監視美國公民」。

雖然CSIS描述的部分地點此前已確定是竊聽站，但文中公布衛星圖像提供關於竊聽站能力增長，以及和中國關聯的新細節。

報告指出，在靠近古巴首都哈瓦那的貝胡卡爾與卡拉巴札竊聽站，設有大型碟型天線，似乎是用於監視衛星及衛星通訊。儘管古巴沒有任何衛星，但對擁有大量太空計畫的中國而言大有用處。

如今，國際社會愈加擔心加勒比海地區和拉丁美洲等地淪為強國軍事角力場。

華府幾十年來極力阻止對手在這些地區取得軍事或經濟優勢。不過中國正在祕魯太平洋沿岸建造大型港口；俄羅斯最近向古巴派駐護衛艦，以及有能力發射「口徑巡弋飛彈」的核動力潛艦。

美國情報單位今年2月公布年度威脅評估，首度指出中國企圖在古巴建立軍事設施，但並未提出更多細節。

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