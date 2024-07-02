解放軍將裝備新隱形戰機? 殲31透露新型號並配側面雙飛彈艙　

沈飛集團宣傳片中披露的J-31B「鶻鷹」的電腦合成影像。（影片截圖）

中國瀋陽飛機工業集團上周發布一則宣傳片，在片尾展示一款編號為J31-B隱身戰機的電腦合成影像，側面彈艙配置2枚空對空飛彈。有軍事專家分析，J-31B編號的出現代表距離解放軍裝備該機型為期不遠；但也有分析認為，不排除這僅是瀋飛集團展示對新一代艦載機志在必得的決心。

瀋飛集團微信 公眾號6月29日發布一則宣傳片，紀念建廠73周年。紀錄片在末尾以電腦合成影像的方式，依次列出集團研製過的戰機型號，包括殲-11、殲-15，以及編號為J-31B、停泊在航艦上的「鶻鷹」隱身戰機。

網路軍事頻道博主「天空力量」指出，「J-31B」顯然是「殲-31B」的縮寫。

瀋飛集團的影片配文「從一代到五代」「從陸基到海基」，暗示瀋飛集團已能研發生產目前最先進的第五代戰機，而「鶻鷹」已被選定為中國航艦的新型艦載戰機。瀋陽飛機公司最近發布的影片中透露殲-31隱形戰機確實仍在進行，預料或以殲-31B型號亮相。

「鶻鷹」在2014年珠海航展首次公開亮相，廠家編號FC-31，是繼殲-20後第二款亮相的中國隱形戰機。

新加坡 聯合早報報導，中國空軍專家傅前哨表示，新型裝備的廠家編號與正式編號通常會有所不同，從FC-31到J-31B，代表軍方已經賦予「鶻鷹」正式編號，「相當於『鶻鷹』有了正式戶口，有資格參軍入伍了」。

傅前哨指出，軍工企業並沒有賦予戰機「殲」系列編號的權限，而J-31B明顯為殲-31B的英文縮寫。

央視新聞2014年報導，FC-31主要面向出口，並據此開發艦載機型號。FC-31此後歷經多次重要改進，包括改進氣動外形、更新航電系統、換用中國國產發動機等。

中國國產第三艘航艦「福建艦」2022年6月下水後，隔月就有首張據傳為新型隱身艦載機的高分辨率照片流出。照片顯示，飛機採用了灰色戰術塗裝，垂尾塗有類似殲-15艦載機特有的飛鯊圖案。由於飛機垂尾編號為350003，輿論推測中國新型艦載機編號為J-35。

今年3月兩會（全國人大、政協年會）期間，中共 海軍政委袁華智在回答相關提問時稱，「J-35現在還沒有定型，但我們不會虛張聲勢」。空軍款殲-31隱形戰機可能使用殲-31B（J-31B）的型號，特點是兩側各有一小型的格鬥飛彈艙。

傅前哨認為，雖然官方尚未就J-31B與J-35的關係作出說明，但兩者肯定都基於FC-31發展而來，且海軍與空軍都有望裝備，在未來與殲-20組成中共的第五代機組合。此外，出口型也會有自己的編號。

今年1月，巴基斯坦空軍參謀長西德胡（Zaheer Sidhu）在新型裝備入役儀式上宣布，正推進採購中國J-31戰機的談判，「它將很快成為巴基斯坦空軍的一部分」。殲-20隱形戰機也有側彈艙設計，它的設計與F-22斜射式側彈艙不同。

今年2月，J-31戰機在沙烏地阿拉伯舉行的2024世界防務展備受關注，被視為是與美國F-35戰機爭奪中東市場的利器。美媒分析，中東目前只有以色列裝備有F-35，其他中東國家如要有五代機與之抗衡，只有中國最具可能提供。