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威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

中國新聞組╱北京2日電
在南海爭議不斷之際，中國航空母艦山東艦近日現身菲律賓附近海域引發關注。(新華社)
在南海爭議不斷之際，中國航空母艦山東艦近日現身菲律賓附近海域引發關注。(新華社)

南海衝突升高之際，中國航空母艦「山東艦」近日抵菲律賓附近海域航行，此舉為解放軍首次，被認為有強烈威懾之意，且在行蹤曝光後，中國官媒引述專家強調，解放軍會堅決捍衛領土主權和海洋權益。

騰訊網報導，中國覓熵科技公司的衛星遙感照片顯示，山東艦6月25日離開軍港，兩天後出現在菲律賓呂宋島以西大約200海里位置上。

據指出，前往菲律賓近海的山東艦並無護航艦隊隨行，而200海里的距離，剛好在菲律賓布拉莫斯超音速反艦飛彈射程外。

陸媒分析，山東艦到菲律賓進行威懾行動後，很可能通過巴士海峽前往西太平洋，屆時將有共軍055大型驅逐艦隨行，並可能在穿行第一島鏈後，繼續逼近第二島鏈。

外媒報導，這是中方首次派出航艦前往菲律賓近海，有威懾之意，很可能是為了向菲方「提醒」，不要覬覦不屬於自己的領土，不要再次闖入仁愛礁。

環球時報引述軍事專家張軍社強調，這對個別針對中國挑釁的國家而言，是強有力的威懾；中國軍隊會堅決捍衛領土主權和海洋權益。

另據美國之音報導，谷歌衛星圖顯示，上海江南造船廠似在建造一艘外型神似中國海軍052D型導彈驅逐艦的船艦，有艦砲、卻未預留導彈垂直發射位置。軍事專家研判，該船可能隸屬海警，若大量建造以052D型驅逐艦為載台的海警船艦，其未來可能會頻繁出沒於第一島鏈外執行任務，這可能對與中國有海事爭端的鄰國帶來挑戰。

分析人士稱，新船艦設有艦砲空間，但艦砲後方卻未見預留導彈垂直發射裝置的所需空間。換言之，該船應非戰鬥艦，合理研判應是參考軍艦艦體設計出的海警船。

曾任美軍太平洋司令部聯合情報中心主任的美國退役海軍上校卡爾·舒斯特(Carl Schuster)指出，052D型艦乃為執行「遠海」任務所設計，若中國海警使用相同艦體，代表其計畫擴展行動範圍至「近海」，亦即，突破第一島鏈外。

第一島鏈位於西太平洋，指北起日本群島、琉球群島和台灣，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院國防與戰略研究所研究員許瑞麟也說，052D型海警船將是僅次於萬噸級「趙頭級(Zhaotou-class)」的大型海上巡邏船，代表中國計畫派遣海警加入第一島鏈外任務。

解放軍 新加坡 共軍

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