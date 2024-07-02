我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

新疆沙漠靶場驚見美戰機靶機 被指模擬攻日

中國新聞組╱北京2日電
解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。（取材自Bulgarian Military軍事網）
解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。（取材自Bulgarian Military軍事網）

解放軍新疆塔克拉瑪干沙漠除修建美國航母「福特號」1：1模擬靶艦外，有外國軍事網站根據衛星圖像發現，日本本土的基地也成為中解放軍隊模擬攻擊的對象。

港媒引述保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星圖像報導，發現解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地。由於距離中國最近，又同時部署上述兩款美軍戰機的，只有在日本本土的空軍基地。換言之，新的衛星圖像顯示，解放軍的演練中，已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

報導指出，美軍距離中國最近並部署F-22戰機的機場，就是位於沖繩本島的嘉手納空軍基地。而解放軍東部戰區所屬的南京，距離沖繩僅約1000公里，完全在東風26飛彈約4000公里射程、東風17飛彈約2000公里射程內。

至於美軍距離中國最近並主要部署F-35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。距離解放軍東部戰區僅約1270公里，同樣都在東風17與東風26飛彈的射程內。

而最新的衛星圖像顯示，在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被導彈命中的彈痕，顯示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。

有關解放軍藉新疆沙漠靶場模擬攻擊日本和美軍的新聞時有傳出。2022年5月，日本經濟新聞曾報導，解放軍在新疆的沙漠設置了疑似日本自衛隊波音E767空中預警機（AWACS）的模型。日媒還引述專家說法，指中國此舉意味著如果兩岸發生衝突，解放軍可能攻擊日本基地。

早前美國網媒商業內幕（Business Insider）也曾報導，中國近年來同樣在塔克拉瑪干沙漠設置全尺寸美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。據最新衛星圖片顯示，其中模擬美國福特號航母（CVN-78）的標靶，近日已被完全摧毀。

解放軍 日本 新疆

上一則

中國66縣為還債 3年挪20億農村學生營養補助 仍有2隱患

下一則

中國17歲羽球小將張志杰 猝死印尼賽場 姊怒控救援不及時

延伸閱讀

新疆沙漠靶場驚見F-22 F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

新疆沙漠靶場驚見F-22 F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土
中國兩任防長戲劇性清算 CNN：凸顯解放軍弱點

中國兩任防長戲劇性清算 CNN：凸顯解放軍弱點
解放軍模擬襲擊美軍航母 衛星空拍圖曝光

解放軍模擬襲擊美軍航母 衛星空拍圖曝光
氣溫飆破百 3墨國無證客熱死在沙漠

氣溫飆破百 3墨國無證客熱死在沙漠

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運