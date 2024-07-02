新疆沙漠靶場驚見美戰機靶機 被指模擬攻日

解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。（取材自Bulgarian Military軍事網）

解放軍 在新疆 塔克拉瑪干沙漠除修建美國航母「福特號」1：1模擬靶艦外，有外國軍事網站根據衛星圖像發現，日本 本土的基地也成為中解放軍隊模擬攻擊的對象。

港媒引述保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星圖像報導，發現解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地。由於距離中國最近，又同時部署上述兩款美軍戰機的，只有在日本本土的空軍基地。換言之，新的衛星圖像顯示，解放軍的演練中，已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

報導指出，美軍距離中國最近並部署F-22戰機的機場，就是位於沖繩本島的嘉手納空軍基地。而解放軍東部戰區所屬的南京，距離沖繩僅約1000公里，完全在東風26飛彈約4000公里射程、東風17飛彈約2000公里射程內。

至於美軍距離中國最近並主要部署F-35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。距離解放軍東部戰區僅約1270公里，同樣都在東風17與東風26飛彈的射程內。

而最新的衛星圖像顯示，在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被導彈命中的彈痕，顯示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。

有關解放軍藉新疆沙漠靶場模擬攻擊日本和美軍的新聞時有傳出。2022年5月，日本經濟新聞曾報導，解放軍在新疆的沙漠設置了疑似日本自衛隊波音E767空中預警機（AWACS）的模型。日媒還引述專家說法，指中國此舉意味著如果兩岸發生衝突，解放軍可能攻擊日本基地。

早前美國網媒商業內幕（Business Insider）也曾報導，中國近年來同樣在塔克拉瑪干沙漠設置全尺寸美軍航空母艦標靶，作為攻擊訓練之用。據最新衛星圖片顯示，其中模擬美國福特號航母（CVN-78）的標靶，近日已被完全摧毀。