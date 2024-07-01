中國兩任防長戲劇性清算 CNN：凸顯解放軍弱點

解放軍火箭軍的東風-41洲際彈道飛彈。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）1日報導，隨著北京證實中國國防部前部長李尚福 與魏鳳和因「嚴重違反政治紀律、涉嫌收賄」，遭開除軍籍與取消上將銜，象徵中國領導人習近平 雖然十年掃貪，卻仍無法根除解放軍 現代化過程中衍生的各種欺騙與貪腐行為。值此地緣政治緊張之際，解放軍的作戰能力也因此備受質疑。

為了讓解放軍銳變為世界級勁旅，北京已投入數十億美元購買與升級軍事裝備；其中，掌管中國核武與彈道飛彈的火箭軍，更是精銳之師。綜觀2023年，大多數遭解職或失蹤的軍事將領都跟火箭軍或是軍事裝備採購有關，李尚福與魏鳳和也不例外。

在接任防長之前，李尚福曾領導中央軍事委員會發展部長達5年，負責軍事裝備採購；此前，他有數十年的時間負責火箭與衛星發射。魏鳳和則是火箭軍首任司令，他之後的兩任繼任者也遭到習近平清算。李尚福則是遭指控賄賂、濫用職權及「嚴重汙染軍事產業的政治生態與產業領域風氣」。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）認為，上述指控凸顯武器產業鏈上的國有企業與解放軍採購體系間彼此勾結，降低關鍵武器的合格率與可靠性。但中國不會承認，這意味著戰備能力備受質疑。

事實上，解放軍軍事採購體系的弊端已存在多年。解放軍海軍工程大學等單位在2018年撰寫的報告詳細分析各種採購弊案，並呼籲北京完善招標制度。弊案讓外界擔憂先前採購裝備的品質，連帶懷疑它們在戰場的表現。

中共中央軍委副主席何衛東3月時矢言「打擊虛假作戰能力」，證實解放軍高層也擔心裝備的品質。相關言論隨後在網路上「被消失」，說明解放軍的實際作戰能力如何。

自2023年夏天以來，習近平就開始對國防體系各單位磨刀霍霍，迄今已有數十位高階將領與主管因此落馬，李尚福在位更只有7個月。一方面是解放軍高層人事大幅洗牌，另一方面習近平也正尋求讓解放軍更為強大，能更有力且積極地在區域爭議中貫徹領土主權的主張。

報導指出，李跟魏都是習近平任內一手拔擢，儘管北京貪腐運動如火如荼地展開數十年，兩人依舊遭到解職，顯示防止軍隊高層貪腐的困難。新加坡南洋理工大學研究員夏爾（James Char）分析，習近平的反貪運動雖然取得一些成果，但缺乏公民適當的監督與獨立司法體系，只能倚靠內部調查，讓貪腐註定會持續出現。

相較於吳志遠的悲觀看法，夏爾樂觀地認為，從長遠看，習近平針對軍隊與採購系統地掃貪，為解放軍戰力帶來好兆頭。「隨時都會有問題被解決，加快解放軍前進的腳步，以實現2035年現代化的目標」。