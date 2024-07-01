我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

新疆沙漠靶場驚見F-22 F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

記者賴錦宏／即時報導
解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠，修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。圖為F-22戰機，示意圖。（美聯社）
解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠，修建模擬日本本土的基地，靶場上停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機。圖為F-22戰機，示意圖。（美聯社）

解放軍新疆塔克拉瑪干沙漠除修建美國航母「福特號」1：1模擬靶艦外，有外國軍事網站根據衛星圖像發現，日本本土的基地也成為中解放軍隊模擬攻擊的對象。

據港媒引述保加利亞軍事網（Bulgarian Military）分析最新衛星圖像報導，發現解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放有多架美軍最先進的F-22與F-35隱形戰機的模擬空軍基地。

報導稱，由於距離中國最近，又同時部署上述兩款美軍戰機的，只有在日本本土的空軍基地。換言之，新的衛星圖像顯示，解放軍的演練中，已把攻擊日本本土的軍事基地列入作戰假定中。

報導指出，美軍距離中國最近並部署F-22戰機的機場，就是位於沖繩本島的嘉手納空軍基地。而中共解放軍東部戰區所屬的南京，距離沖繩僅約1000公里，完全在東風26飛彈約4000公里射程、東風17飛彈約2000公里射程內。

至於美軍距離中國最近並主要部署F-35戰機的機場，則是在日本本州的山口縣岩國航空基地。距離解放軍東部戰區僅約1270公里，同樣都在東風17與東風26飛彈的射程內。

而最新的衛星圖像顯示，在新疆的模擬機場跑道與飛機模型，都有被導彈命中的彈痕，顯示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的準備。

解放軍 日本 新疆

上一則

香港回歸27周年 李家超：北京將再贈港一對大貓熊

下一則

中國房價續跌 百城二手房價連跌26個月

延伸閱讀

解放軍模擬襲擊美軍航母 衛星空拍圖曝光

解放軍模擬襲擊美軍航母 衛星空拍圖曝光
日本豐田留才 擬推周休三日

日本豐田留才 擬推周休三日
影／日本九州近畿暴雨 道路成汪洋 36萬人收避難指示

影／日本九州近畿暴雨 道路成汪洋 36萬人收避難指示
日本地價漲2.3% 第3年走高 新加坡房價連漲4季 雪梨房價創新高

日本地價漲2.3% 第3年走高 新加坡房價連漲4季 雪梨房價創新高

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝