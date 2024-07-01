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10天2度墜火箭殘骸 中國航天大躍進受阻

中國新聞組／北京1日電
「天龍三號」火箭殘骸墜落，騰起的煙霧被村民目擊。(取材自極目新聞╱視頻截圖)
「天龍三號」火箭殘骸墜落，騰起的煙霧被村民目擊。(取材自極目新聞╱視頻截圖)

中國「嫦娥六號」剛完成人類首次從月球背面採集樣本任務返回地球，官方大肆宣傳航天成就之際，對標馬斯克星鏈的中國航天產品「天龍三號」火箭昨卻在河南試射時爆炸，官方稱未造成死傷，但殘骸墜落距村落僅500米，爆炸巨響震碎附近村里的玻璃。這是中國10天內火箭殘骸二度墜地，外媒稱中國這場航天領域大躍進式的運動似乎因此受阻。

來源：YouTube

極目新聞報導，，6月30日下午，多名網民發視頻稱，河南省鞏義市發生巨響，一圓柱狀物體帶火墜地時發生爆炸，在空中畫過拋物線後墜落在青龍山附近。鞏義市大峪溝鎮薛莊村一村民說，火箭發射地離她家只有一里地，「爆炸時發出巨響，附近村里的玻璃都震碎了」。

界面新聞報導，北京天兵科技公司6月30日晚說明，當天下午3點43分，其自主研發的天龍三號液體運載火箭在河南鞏義市綜合試驗中心開展了一子級九機並聯動力系統熱試車，一子級火箭正常點火，引擎推力達820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台。升空後，箭上電腦主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山後解體。無人員傷亡。

天龍三號是北京天兵科技公司為中國衛星互聯網「星座建設」量身定製的大型液體運載火箭，產品性能對標SpaceX的獵鷹9號，其直徑3.8米，起飛質量590噸。是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長了2倍。原計畫在今年7月完成首飛。天兵科技稱，將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。

自由亞洲電台報導指出，「嫦娥六號」完成月背採樣剛回來，航天科技成中國官方繼「晶片自主」後的宣傳熱點，6月30日就發生天龍三號火箭墜落事故，且這是中國不到10天接連發射火箭二度墜地，這場航天領域大躍進式的運動似乎也因此受阻。

此前，據美國CNN報導，貴州省福泉市仙橋鄉仙橋村6月22日下午有帶著黃色濃煙的火箭發射殘骸墜落山谷，村民紛紛逃離。當地政府稱事前已通知將執行「火箭殘骸回收任務」，要求村民暫離家中，並禁止拍攝散播相關影像。這可能是6月22日發射的中法合作研製天文觀測衛星的火箭推進器殘骸。

「嫦娥六號」從月球背面采集樣本返回地球後，航天科技成為中國官方繼「芯片自主」之後...
「嫦娥六號」從月球背面采集樣本返回地球後，航天科技成為中國官方繼「芯片自主」之後的另一個宣傳熱點。(路透)

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