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防中諜 矽谷加大員工安全審查

中國新聞組／北京1日電
矽谷加大員工安全審查防範中國間諜威脅；圖為設計師在舊金山矽谷電腦站工作。(路透)
矽谷加大員工安全審查防範中國間諜威脅；圖為設計師在舊金山矽谷電腦站工作。(路透)

美中關係日漸緊張，兩國之間諜對諜情況愈加白熱化，Google、OpenAI和紅杉資本(Sequoia Capital)等矽谷科技公司為防範中國間諜，加大對員工及應徵者的安全審查，避免尖端技術被竊取，許多在美國讀書的中國留學生因而面臨找工作的挑戰。

美國之音報導，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)曾表示，中國對美國的間諜滲透無所不在，是美國資訊和智慧財產權以及經濟的最大長期威脅，也是對國家安全的威脅。在網路安全方面，美國政府指責中國是最主要的網路間諜威脅，國家支持的中國駭客從私營和公共部門竊取資料。

前白宮國安會亞洲事務副資深主任、烽火全球戰略(Beacon Global Strategies)副總裁簡以榮(Ivan Kanapathy)說，矽谷乃至全美都對中國經濟間諜、知識產權盜竊和未經授權使用技術非常擔憂，矽谷的科技公司顯然正在與為企業提供有關中國間諜威脅的戰略情報公司合作，這些公司如雨後春筍般出現。還有很多科技公司正在對員工和供應商進行盡職調查，以確定他們是否在某種程度上與中國政府合作，包括調查員工、可能招募的人員和合作夥伴過去的歷史。

另一方面，簡以榮指出，中國當局在科技業和大專院校投入巨資，包括大學裡的人才招聘計畫和科技行業的外國招聘活動，以及提供大量資金讓人們做技術交流、研究交流和合作，其實真正目的是吸收技術，特別是尖端技術。

在華盛頓一所大學就讀電腦科學研究生的鄭同學，最近剛將專業轉為網路安全專案。隨著網路安全成為美國政府關注的議題，他的許多中國同學認為自己陷入困境，因為他們畢業後面臨找工作的挑戰，這類職位通常不對國際學生開放。

間諜 矽谷 中國留學生

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