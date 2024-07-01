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防諜防到太空去 中籲防「間諜之眼」外媒：007情節

記者謝守真╱綜合報導
中國國安部示警個別網友，別無意間為間諜衛星「指路」；示意圖。(新華社）
中國國安部示警個別網友，別無意間為間諜衛星「指路」；示意圖。(新華社）

中國國安部6月30日在官方微信公眾號發布文章稱，太空領域是其實施技術竊密的重災區，並指部分網友在網上「熱心」回答有關中國軍事戰略、裝備研發等資訊的提問，是為境外間諜人員「指了路」、「定了位」、「答了疑」、「搭了橋」。文章呼籲民眾，須防範太空中的「間諜之眼」，要高度警惕、加強防範。

國安部近期不斷發出署名「安平」的文章，提醒民眾間諜與洩密的各種樣態，外媒指情節猶如「007」。國安部微信公眾號指出，近年來，境外間諜情報機關透過衛星遙感觀測、軍機抵近偵察、海洋資訊監測等手段，意圖從「海、陸、空、天」全維度對中國進行各類間諜活動，並稱「太空領域是其實施技術竊密的重災區」。

文章提到，一些國家的間諜情報機關，可能透過高精度遙感衛星對中國進行即時監視，他們往往利用專業人士的分析數據，甚至「熱心」網友提供的座標訊息，持續展開觀測竊密。國家安全單位發現，個別網友的無心之舉在無意間為間諜衛星「指了路」，造成洩密隱患，「應引起高度警惕」。

文章進一步稱，隨高精準度衛星地圖應用層出不窮，部分企業為進一步完善數據，打造「用戶共創」機制，鼓勵相關愛好者上傳標記精確地理資訊；個別網友因國安意識淡薄，拍攝並在地圖應用上傳未標識的涉密單位、軍事區域等敏感位置訊息，導致相關地理坐標數據洩漏，為境外間諜衛星「定了位」。

另，文章說，個別網友為獲取談資或炫耀其專業能力，為境外間諜人員「答了疑」。他們在衛星圖像中涉及軍事場景變化時，便主動在軍事論壇、網路社交平台上分析衛星圖像變化原因、分辨軍事設施設備型號和建設情況，甚至回答有關中國軍事戰略、裝備研發等資訊的提問，造成相關敏感甚至涉密資訊外洩。

文章還指，從近期破獲的多起非法安裝間諜探測設備案例看，境外間諜情報機關透過網路招募中國境內人員，「協助」在機場、港口、軍事基地周邊安裝探測裝置。相關人員一旦完成設備安裝，境外間諜衛星就能即時接收搜集竊取的敏感資訊數據，對中國國安帶來嚴重威脅，為境外間諜情報機關「搭了橋」。

此外，國安部在文中強調，在享受科技發展成果的同時，面對看不見的「間諜之眼」，中國民眾要提高警惕、加強防範。

間諜 太空 微信

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