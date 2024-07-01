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習近平7/2赴上合峰會訪中亞 時隔1.5月再晤普亭

中國新聞組╱北京1日電
習近平2日至6日將出席在哈薩克舉行的「上海合作組織成員國元首理事會」第24次會議，並國是訪問哈薩克與塔吉克。(新華社)
習近平2日至6日將出席在哈薩克舉行的「上海合作組織成員國元首理事會」第24次會議，並國是訪問哈薩克與塔吉克。(新華社)

中國外交部昨宣布，國家主席習近平2日至6日將出席在哈薩克首都阿斯塔納舉行的「上海合作組織成員國元首理事會」第24次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙邀請，對兩國進行國是訪問。預料習近平將在會議期間再度會晤俄羅斯總統普亭。

中俄「習普會」可能在上合組織峰會期間舉行，兩人上次是在5月16日於北京會面，相距僅約一個半月。普亭6月18至20日才訪問北韓和越南。

目前上合組織有九個成員國，包括中國、哈薩克、塔吉克、印度、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、吉爾吉斯和烏茲別克。

俄羅斯衛星通訊社日前報導，俄國總統助理烏沙科夫證實，俄羅斯總統普亭3至4日將參加在阿斯塔納舉行的上合組織峰會，並計畫與其他國家領導人舉行一系列雙邊會晤。

除了中俄關係受關注，北京近年積極推進與中亞國家關係。2022年9月，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克，當時即是藉著出席烏茲別克主辦的上合峰會，訪問哈、烏兩國。去年，托卡耶夫曾於5月出席「中國-中亞峰會」，又在10月出席第三屆「一帶一路」峰會，兩次都與習近平舉行會談。

路透分析指出，中亞國家傳統上屬於俄羅斯的「勢力範圍」，但隨著俄羅斯在烏克蘭戰爭中愈陷愈深，對中國的依賴愈來愈大，因此北京在中亞地區的影響力持續增強。

除了訪問中亞，習近平11月還將出席在秘魯舉行的APEC元首峰會。央視新聞報導，期間習近平將與秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)共同主持錢凱港竣工儀式。

中國是秘魯最大的投資國，也是秘魯銅出口的最大市場。秘魯是世界第三大的銅生產國。美國之音引述分析，從地緣政治角度來看，中國尋求擴大其在拉丁美洲的經濟和戰略影響力，而秘魯因其在太平洋地區的作用而發揮著關鍵作用。此次訪問加強了中秘兩國關係，深化了有利於兩國經濟和發展的夥伴關係，並幫助秘魯政府減輕了腐敗案件的壓力。

俄羅斯 習近平 哈薩克

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