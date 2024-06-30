再訪中亞 習近平將赴哈薩克 參加上合組織峰會並訪問塔吉克

中國外交部30日下午發出新聞稿指出，7月2日至6日，中國國家主席習近平將出席在阿斯塔納舉行的上合組織成員國元首理事會第24次會議，並應哈薩克、塔吉克邀請對兩國進行國事訪問。(新華社)

時隔不到2年中國國家主席習近平 將再度訪問中亞。中國外交部6月30日下午宣布，習近平7月2日至6日將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並應哈薩克 共和國總統託卡耶夫、塔吉克共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。

上述消息由中國外交部副部長華春瑩以「外交部發言人」身分宣布。另據上海合作組織網站消息，7月4日，上海合作組織成員國元首理事會第24次會議將在主席國哈薩克總統託卡耶夫主持下於阿斯塔納舉行。

此前，上海合作組織成員國國家協調員理事會例會於5月16日至19日在哈薩克主持下於阿斯塔納舉行。會議主要議程為準備上海合作組織成員國外長理事會會議（5月20日至21日）及元首理事會會議（7月3日至4日）。

當時，上合會各方審議並商定關於本組織政治外交、經貿和文化人文等領域的相關合作文件草案，並且討論了白俄羅斯 共和國履行成為本組織成員國有關義務的進展。

另，俄羅斯塔斯社曾報導，中哈關係緊密，2022年9月，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克作為第一站，當時即是藉著出席烏茲別克主辦的上合峰會，訪問哈、烏兩國。2023年，托卡耶夫曾於5月出席「中國－中亞峰會」、10月出席第三屆「一帶一路」峰會，兩次都有與習近平舉行會談。

習近平去年10月在與托卡耶夫會面時表示，「中方堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政」，支持哈薩克做好上合組織輪值主席國工作，推動該組織合作邁上新台階。