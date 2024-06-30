我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

美媒：合作中「國防七子」風險高 歐大學：排除恐減緩學術進步

中國新聞組／北京30日電
被稱為「國防七子」之一的北京理工大學。（取材自微博）
被稱為「國防七子」之一的北京理工大學。（取材自微博）

西方對與中國合作的警示近年擴及到學術單位和留學生，但也有單位不買帳。美媒警告，中國「國防七子」七所大學參與歐盟資助的研究項目存在高風險；歐洲一些大學則反駁稱，將中國排除在研究合作外，可能減緩學術進步。港媒刊文批評美國副國務卿坎伯「美希望中國留學生學習人文學科」言論，指中國家長不會傻到花數百萬讓孩子去攻讀毫無用處的美國學位。

環球時報引述美國「政治新聞網」歐洲版6月27日報導指出，過去10年，歐盟至少資助了14個與所謂中國「高風險」大學合作的項目，涉及資金2600萬歐元（約2785.9萬美元），其中八個項目仍進行中，研究主題涵蓋脫碳、氣候建模、加熱和冷卻技術、天線和發動機推進技術等。比如去年3月，五所歐洲大學啟動一個獲得近200萬歐元歐盟資助的脫碳項目，合作夥伴就包括「國防七子」之一的北京理工大學。

「政治新聞網」稱，澳洲一家智庫已將「國防七子」的所有成員歸類為「非常高風險」的合作夥伴。一些歐洲地區的官員也已排除了與相關高校合作的可能性。

不過，歐洲一些大學仍然決定繼續與「國防七子」合作，因為研究項目的主題並非特別有爭議。

參與脫碳項目的荷蘭格羅寧根大學表示，儘管「國防七子」被視為「高風險」，但經過審查後，沒有發現研究主題被濫用於軍事或其他不良目的的風險。西班牙薩拉戈薩大學也認為，與中國就脫碳主題進行研究合作「是可取的，因為中國的二氧化碳足跡將對全球氣候變化產生重大影響」。

另據觀察者網引述作者為「南華早報」專欄作者盧綱的一篇評論文章指出，坎伯近日對美國對外關係委員會說，出於安全考慮，美國大學正限制中國留學生接觸敏感技術，「我希望看到更多的中國學生來美國學習人文和社會科學，而不是粒子物理。」

盧綱在文中說，坎伯這番言論的意思顯然是，美國為中國培養了半數最優秀的理工科學生，而這些學生現在正在幫助中國對抗美國，所以應該強迫中國留學生的父母支付美國大學的天價學費，以獲取「沒有真正就業技能和職業前景」的人文學科學位。

「不過，中國的家長們並沒有那麽愚蠢，如果他們的孩子不能在美國學習STEM專業，他們就只能在國內學習了。」並呼籲「求求你們（美國）把所有那些有竊取美國高科技機密『嫌疑』的中國科學家和工程師都遣返回國吧！（那麼）你（美國）要遣返的『錢學森』將不止一個，而是一千個。」

盧綱並提醒，「最危險、（思維）受損最嚴重的聰明人往往是那些在藝術和人文學科上受過過度教育的人，而非那些在硬科學方面受過過度教育的人。」

中國留學生 歐盟 遣返

上一則

中國政商環境惡化 美律所縮減業務

下一則

中國戰略礦產新發現 內蒙古稀土礦床發現2種新礦物

延伸閱讀

眾院通過撥款法案 將無償軍援台灣至少5億

眾院通過撥款法案 將無償軍援台灣至少5億
展現維持台海穩定能力？拜川辯論前 美中副外長先通話

展現維持台海穩定能力？拜川辯論前 美中副外長先通話
副卿坎伯：歡迎中國學生來美讀人文社會科 印度學生讀理工

副卿坎伯：歡迎中國學生來美讀人文社會科 印度學生讀理工
副卿坎伯 暗指中俄結盟因北韓存在隱憂

副卿坎伯 暗指中俄結盟因北韓存在隱憂

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡
湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了