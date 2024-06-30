美媒：合作中「國防七子」風險高 歐大學：排除恐減緩學術進步

被稱為「國防七子」之一的北京理工大學。（取材自微博）

西方對與中國合作的警示近年擴及到學術單位和留學生，但也有單位不買帳。美媒警告，中國「國防七子」七所大學參與歐盟 資助的研究項目存在高風險；歐洲一些大學則反駁稱，將中國排除在研究合作外，可能減緩學術進步。港媒刊文批評美國副國務卿坎伯「美希望中國留學生 學習人文學科」言論，指中國家長不會傻到花數百萬讓孩子去攻讀毫無用處的美國學位。

環球時報引述美國「政治新聞網」歐洲版6月27日報導指出，過去10年，歐盟至少資助了14個與所謂中國「高風險」大學合作的項目，涉及資金2600萬歐元（約2785.9萬美元），其中八個項目仍進行中，研究主題涵蓋脫碳、氣候建模、加熱和冷卻技術、天線和發動機推進技術等。比如去年3月，五所歐洲大學啟動一個獲得近200萬歐元歐盟資助的脫碳項目，合作夥伴就包括「國防七子」之一的北京理工大學。

「政治新聞網」稱，澳洲一家智庫已將「國防七子」的所有成員歸類為「非常高風險」的合作夥伴。一些歐洲地區的官員也已排除了與相關高校合作的可能性。

不過，歐洲一些大學仍然決定繼續與「國防七子」合作，因為研究項目的主題並非特別有爭議。

參與脫碳項目的荷蘭格羅寧根大學表示，儘管「國防七子」被視為「高風險」，但經過審查後，沒有發現研究主題被濫用於軍事或其他不良目的的風險。西班牙薩拉戈薩大學也認為，與中國就脫碳主題進行研究合作「是可取的，因為中國的二氧化碳足跡將對全球氣候變化產生重大影響」。

另據觀察者網引述作者為「南華早報」專欄作者盧綱的一篇評論文章指出，坎伯近日對美國對外關係委員會說，出於安全考慮，美國大學正限制中國留學生接觸敏感技術，「我希望看到更多的中國學生來美國學習人文和社會科學，而不是粒子物理。」

盧綱在文中說，坎伯這番言論的意思顯然是，美國為中國培養了半數最優秀的理工科學生，而這些學生現在正在幫助中國對抗美國，所以應該強迫中國留學生的父母支付美國大學的天價學費，以獲取「沒有真正就業技能和職業前景」的人文學科學位。

「不過，中國的家長們並沒有那麽愚蠢，如果他們的孩子不能在美國學習STEM專業，他們就只能在國內學習了。」並呼籲「求求你們（美國）把所有那些有竊取美國高科技機密『嫌疑』的中國科學家和工程師都遣返 回國吧！（那麼）你（美國）要遣返的『錢學森』將不止一個，而是一千個。」

盧綱並提醒，「最危險、（思維）受損最嚴重的聰明人往往是那些在藝術和人文學科上受過過度教育的人，而非那些在硬科學方面受過過度教育的人。」