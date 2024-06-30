李強「猛藥說」遭蔽 分析：等同承認經濟病入膏肓 打擊市場信心

李強在達沃斯論壇上提到「調理中國經濟不能下猛藥」，疑遭下架，分析原因是，承認中國經濟病入膏肓。(新華社)

三中全會即將召開之際，總理李強 25日在遼寧大連夏季達沃斯論壇致詞時表示，政府正借鑒中醫固本培元理念，改善經濟，他同時強調，要「調理」中國經濟「不能下猛藥」。這番言論不僅官媒未見引述，而且疑似遭全網下架。

根據新加坡 聯合早報報導，李強在會上以中醫的固本培元解釋中國政府經濟對策，他認為經過疫情衝擊，中國經濟就像一個人大病初癒，「按照中醫理論，這個時候是不能下猛藥的，應該精準調理，慢慢調理，使它的基礎逐步得到恢復」。然而新華社等中國官媒在報導這一段演說時只引述「固本培元」，「不能下猛藥」卻隻字不提。

美國之音報導，南華大學國際事務與企業學系教授孫國祥分析，「猛藥」指的是大規模財政刺激、寬鬆貨幣政策。可能會有大規模政府支出、降低利息、降准等措施。這些猛藥短期內可以快速刺激經濟，但也可能造成通貨膨脹的上升或債務增加的風險。

第20屆三中全會將於7月舉行，由主席習近平主持，外界期待北京會推出新招提振經濟。孫國祥指出，李強的言論在三中全會召開前夕顯得不合時宜，尤其是市場信心不足正阻礙中國經濟復甦。

孫國祥說，當李強說出「現在不能下猛藥」，其實會讓人神經錯亂。這段話彰顯出中國經濟真的很不好，而這種表態會削弱市場對政府預期的救市政策，不管是房市、股市，完全沒有信心。」

美國南卡羅來納大學商學院教授謝田表示，李強的言論變相承認中國經濟已病入膏肓，「上層對中國經濟可能陷入一種絕望。病入膏肓之際中共 才講固本培元。癌症的時候若打開腹腔發現裡面全是癌細胞，（醫生）就乾脆把它合上，也不做手術，只進行保守治療，能活多久算多久。」

謝田強調，最關鍵的問題是，改革開放數十年來，中共不可能把累積的財富還富於民，民眾現在債務累累也無法消費投資。如果不把的李強言論刪掉，人們就意識到李強的絕望是有根據的，上層也認為不行了。刪掉的話，至少可以繼續粉飾太平。

謝田認為，外界不宜對7月召開的三中全會抱太大期望，「沒有什麼真正合適的靈丹妙藥可以推出來，所以一再推遲，推到現在會要開了。可以期待一定會徵稅、增加稅收」，但稅收只能幫助政府度過難關，化解政府赤字問題，不會真正提高經濟。