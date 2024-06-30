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稀土國有10月上路 中方全面監管、掌控戰略資源

中國新聞組╱北京30日電

中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公布「稀土管理條例」，自今年10月1日起施行。該條例明確稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵占或破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採，牢牢掌控這項戰略資源。

新華社報導，「稀土管理條例」共32條，條例規定稀土管理工作應當貫徹落實黨和國家的路線方針政策、決策部署，堅持保護資源與開發利用並重，遵循統籌規畫、保障安全、科技創新、綠色發展的原則。

該條例還規定對稀土開採和稀土冶煉分離實行總量調控，明確工業和信息化主管部門和其他有關部門按照職責分工對稀土的開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用、產品流通、進出口等活動進行監督檢查。

稀土是一組包括17種元素的重要金屬合稱，對於多種高科技應用至關重要。根據美國地質調查局統計，2022年，中國稀土產量占全球產量比重約七成以上，其次為美國。

華爾街日報日前報導，美國的戰爭機器依賴於細小的金屬部件，例如稀土磁鐵對F–35、飛彈制導系統、無人機與核潛艇都是必不可少的，但中國的稀土磁鐵就占全球市場份額的92%。

「稀土管理條例」公布後，司法部、工信部連袂發布新聞稿稱，當前中國稀土管理仍存在一些突出問題，如整治非法開採或非法冶煉分離、無指標或超指標生產、買賣非法稀土產品等違法行為的手段不足、處罰力度不夠。因此，有必要制定專門的行政法規，為稀土資源保護和產業發展提供法治保障。

稀土 國務院 華爾街

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