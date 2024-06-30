4年41座晶圓廠將投產…北京扶植中企 歐憂晶片市占降

歐盟擔心，隨著北京加強投資半導體業並嘗試在關鍵技術上實現自給自足，歐盟晶片製造商在中國的市占率可能銳減。圖為華潤微電子半導體晶圓生產線。(新華社資料照片)

歐盟 執委會日益擔心，隨著北京加強投資半導體業並嘗試在關鍵技術上實現自給自足，歐盟晶片 製造商在中國的市占率可能銳減。

根據知情人士與彭博資訊見到歐盟執委會的一份報告，荷蘭恩智浦（NXP）、德國 英飛凌（Infineon）和日本的瑞薩電子（Renesas），都可能在中國扶植國內廠商的努力下受衝擊。雖然這些公司並不生產最先進半導體，但生產微控制器（MCU）和其他對關鍵經濟領域至關重要的晶片。

在這份為上周與美、日、韓官員開會準備的報告中，歐盟官員表示：「中國可能會使用歧視性標準、自製率要求，和其他非關稅壁壘，利用其廣大的電動車市場，來刺激本土MCU廠商成長，這會傷害到歐洲和日本的晶片供應商。」

MCU就像晶片上的小型電腦，通常用來控制電子產品的單項功能，例如啟動汽車安全氣囊或控制洗衣機水溫。報告表示，中國已占全球30%的MCU需求。

彭博今年稍早報導，中國政府已悄悄要求比亞迪、吉利等電動車廠大幅增加對國內車用晶片製造商採購，以降低仰賴西方進口和促進國內半導體發展。

中國正邁向花費超過1000億美元興建新晶片廠，以生產家電、手機等各式物品所需的半導體。在美國對中企採購尖端晶片和相關製造設備施以管制後，北京已大幅提高投資國內產能。中國專注在較不先進、且不受美國管制的傳統晶片，因為隨著電動車和再生能源市場成長，這些晶片需求仍在不斷增長。

國際半導體產業協會（SEMI）預測，中國在2023至2027年間將有41座晶圓廠投產，高於全球其他任何地區，其中包括34座12吋晶圓和七座8吋晶圓廠。

華府擔心中國晶片將會逐漸氾濫到全球市場，就和中國在太陽能和鋼鐵市場的做法一樣，並已將這種擔心傳達給歐洲官員。

但歐盟執委會的報告說，這種擔心成真的「可能性不高」，因為荷蘭艾司摩爾（ASML）的數據顯示，由於中國需求太高，至少在2030年前，任何新增產能都將被中國國內市場吸收。同時，中國晶片商也可能在與國內競爭者展開價格戰之際減少產能，因應供應過剩。

此外，德國之聲中文網報導，德國經濟部長哈貝克近日剛離開中國，交通與數字事務部長維辛（Volker Wissing）接著抵華訪問，並就數據跨境傳輸與中國達成一項諒解備忘錄，隨即遭到總理蕭茲的批評，認為維辛沒有在德國政府的中國戰略框架下，與內閣同僚及總理進行預先協商。維辛則辯稱，諒解備忘錄並不代表具體協議。