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獨角獸500強 中增32企冠全球 集中先進製造、汽車

記者黃國樑／綜合報導
「2024獨角獸企業500強大會」28日在青島舉行，中國新增32家，數量居全球首位。(取材自央視新聞)
「2024獨角獸企業500強大會」28日在青島舉行，中國新增32家，數量居全球首位。(取材自央視新聞)

中國人民大學中國民營企業研究中心發布「2024全球獨角獸企業500強榜單」，今年中國新增全球獨角獸500強企業共有32家，數量居全球首位；新增企業主要集中在先進製造、汽車科技、金融科技、企業服務和人工智慧等領域。

2024年全球獨角獸企業500強總估值近30兆人民幣(約4.12兆美元)，比2023年增長7%。報告指稱，在全球資本市場壓縮的背景下，許多獨角獸企業減緩上市步伐，致使世界各地獨角獸企業新增數量有所下降。

從分布格局來看，主要集中在美國、中國、印度、英國和加拿大、德國等地。其中，美國和中國合計占比達74.6%。從業別來看，主要集中在金融科技、先進製造、資訊科技和醫藥健康等14個領域。

資料顯示，2024全球獨角獸企業500強的51家新增獨角獸企業共分布在五個國家。其中中國新增全球獨角獸企業500強有32家，數量占比為62.75%，位居第一。

在產業分布上，中國今年新增獨角獸500強主要集中在先進製造與汽車科技領域，其中先進製造領域新增18家企業，汽車科技領域新增6家，合計占比達75%。

分析指出，中國新增獨角獸企業在快閃記憶體晶片、存儲晶片、AI算力、AI大模型應用場景、風力光電儲能技術體系等多個領域實現突破，並得到市場和資本的認可。

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