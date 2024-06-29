我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

習近平會秘魯總統：「錢凱到上海」成共榮之路

記者陳政錄／北京29日電
習近平28日在北京人民大會堂為秘魯總統博魯阿爾特舉行歡迎儀式。(新華社)
習近平28日在北京人民大會堂為秘魯總統博魯阿爾特舉行歡迎儀式。(新華社)

中國國家主席習近平28日下午與來訪的祕魯總統迪娜．博魯阿爾特會談，習近平說，中方歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，並指雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。

來源：CCTV

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，是中國在秘魯「一帶一路」的重要項目，耗資35億美元，工程預計2024年底竣工，目標是發展成為拉美地區重要的太平洋門戶港，縮短南美到亞洲間海運的海運時程。中國投資錢凱港也被視為將挑戰美國在該地區的影響力。

博魯阿爾特25到29日對中國進行為期4天的國事訪問。據中國外交部消息，習近平28日下午和博魯阿爾特舉行會談，會前為她舉行了歡迎儀式，會後安排歡迎宴會。

習近平提出，雙方要推動礦產、能源、製造業、農業等領域合作，拓展新能源、數位經濟、人工智慧、數位醫療等新興領域合作。

他提到，雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。中方願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，加強教育、文化、旅遊、青年、媒體等領域合作，為兩國關係發展奠定更堅實的民意基礎。

習近平(右)28日在北京人民大會堂為秘魯總統博魯阿爾特舉行歡迎儀式。(新華社)
習近平(右)28日在北京人民大會堂為秘魯總統博魯阿爾特舉行歡迎儀式。(新華社)

習近平還指出，中秘都是環太平洋重要新興市場國家和「全球南方」重要成員，雙方要加強團結協作，共同弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動「全球南方」國家實現共同發展。同時，中方積極支持秘魯辦好今年的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

據中方發布的消息，博魯阿爾特表示，秘方期待與中方共同努力，如期建成錢凱港項目，更好造福兩國人民。她並稱，自1971年兩國建交以來，秘魯政府始終奉行「一個中國政策」，秘方將繼續堅定恪守「一個中國原則」。

習近平和秘魯總統博魯阿爾特共同見證雙方簽署雙邊合作協定。（取材自央視新聞）
習近平和秘魯總統博魯阿爾特共同見證雙方簽署雙邊合作協定。（取材自央視新聞）

中國外交部稱，會談後，兩國元首共同見證簽署中秘2024年至2029年共同行動計畫，及經貿合作、數位經濟、科技創新、檢驗檢疫、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布實質完成自由貿易協定升級談判。

另據商務部消息，中國商務部長王文濤與秘魯外貿旅遊部部長加爾多28日簽署文件「中華人民共和國商務部和秘魯共和國外貿旅遊部關於實質完成中國—秘魯自由貿易協定升級談判的諒解備忘錄」，雙方確認兩國已實質完成中秘自貿協定升級談判，將加速完成法律審核、國內程序等工作，力求盡快簽署升級議定書。

秘魯錢凱港首批港機設備到港儀式日前在該港口舉行。秘魯總統博魯阿爾特和中國駐秘魯大...
秘魯錢凱港首批港機設備到港儀式日前在該港口舉行。秘魯總統博魯阿爾特和中國駐秘魯大使宋揚等人出席活動。（取材自央視新聞）

習近平 商務部 一帶一路

上一則

點讚中國科技 秘魯總統「想從上海帶2個機器人回去」

下一則

妄議中央下場? 吉林大學外師疑受訪評論習近平被驅逐

延伸閱讀

習近平設全球南方研究中心 美媒：合理化擴張企圖

習近平設全球南方研究中心 美媒：合理化擴張企圖
和平共處五原則70周年 中國將發表「北京宣言」

和平共處五原則70周年 中國將發表「北京宣言」
會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路

會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路
王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則

王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作