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點讚中國科技 秘魯總統「想從上海帶2個機器人回去」

中國新聞組／北京29日電
秘魯總統博魯阿爾特27日在瑞金醫院參觀手術機器人等最新醫療成果。(新華社)
秘魯總統博魯阿爾特27日在瑞金醫院參觀手術機器人等最新醫療成果。(新華社)

秘魯總統博魯阿爾特6月25日至29日對中國進行國事訪問，這是她首次訪問中國。博魯阿爾特從香港搭乘高鐵抵達深圳時大讚「中國高鐵好快」；在上海參觀瑞金醫院手術機器人時，更脫口「真想從上海帶兩個機器人回去」，以表示對中國醫療水平的讚許。

央視新聞報導，博魯阿爾特25日搭乘高鐵，由香港西九龍站抵達深圳福田站。在抵達時，博魯阿爾特稱讚中國高鐵好快，「這麼快我們就到了」。

在深圳期間，博魯阿爾特參訪華為、比亞迪等多家中國企業，在移動通信、電動汽車、新能源轉型以及基礎設施創新等領域，中國相關企業大踏步的科技進步都讓她點讚。

中國國家主席習近平28日下午為祕魯總統迪娜．博魯阿爾特舉行歡迎儀式。（路透）
中國國家主席習近平28日下午為祕魯總統迪娜．博魯阿爾特舉行歡迎儀式。（路透）

新華社報導，博魯阿爾特27日到上海參觀瑞金醫院手術機器人、質子治療裝置、數字醫療、遠程醫療、創新藥物等一系列最新醫療成果時，她更是脫口說出「中國的科技進步讓我震驚，我真想從上海帶兩個機器人回去。秘魯要多向中國學習，加強合作，特別是加強科技領域的合作。」

博魯阿爾特表示，「帶回兩個機器人」的想法雖屬玩笑，卻是對以瑞金醫院為代表的中國高水平醫療機構由衷的稱讚。「我還希望秘魯的醫生能來上海培訓、學習，提高秘魯的醫療水平，希望今天的參觀為秘中合作帶來新動力」。

6月28日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的秘魯總統博...
6月28日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署多項雙邊合作文件。(新華社)

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