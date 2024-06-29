點讚中國科技 秘魯總統「想從上海帶2個機器人回去」

秘魯總統博魯阿爾特27日在瑞金醫院參觀手術機器人等最新醫療成果。(新華社)

秘魯總統博魯阿爾特6月25日至29日對中國進行國事訪問，這是她首次訪問中國。博魯阿爾特從香港 搭乘高鐵抵達深圳時大讚「中國高鐵好快」；在上海參觀瑞金醫院手術機器人時，更脫口「真想從上海帶兩個機器人回去」，以表示對中國醫療水平的讚許。

央視新聞報導，博魯阿爾特25日搭乘高鐵，由香港西九龍站抵達深圳福田站。在抵達時，博魯阿爾特稱讚中國高鐵好快，「這麼快我們就到了」。

在深圳期間，博魯阿爾特參訪華為 、比亞迪等多家中國企業，在移動通信、電動汽車、新能源轉型以及基礎設施創新等領域，中國相關企業大踏步的科技進步都讓她點讚。

中國國家主席習近平28日下午為祕魯總統迪娜．博魯阿爾特舉行歡迎儀式。（路透）

新華社報導，博魯阿爾特27日到上海參觀瑞金醫院手術機器人、質子治療裝置、數字醫療、遠程醫療、創新藥物等一系列最新醫療成果時，她更是脫口說出「中國的科技進步讓我震驚，我真想從上海帶兩個機器人回去。秘魯要多向中國學習，加強合作，特別是加強科技領域的合作。」