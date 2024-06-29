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沒消息就是好消息 港媒：秦剛或將「平安著陸」

記者廖士鋒／綜合報導
中國前外長秦剛生死成謎。（路透）
中國前外長秦剛生死成謎。（路透）

中共政治局27日會議後，前後任國務委員兼防長魏鳳和、李尚福皆被開除黨籍，同樣銷聲匿跡多時的前國務委員兼外長秦剛，依然沒有任何消息，港媒認為這反而是好消息，他或將「平安著陸」。另，昨日還有多位中共高官職位調動，涉及多省區。

秦剛去年6月底突然失蹤，後來依序被免除外長、國務委員、「辭去」人大代表。港媒指出，秦剛曾任中國國務委員，一度是最年輕的「黨和國家領導人」，今年2月底「辭去」全國人大代表，而非遭「罷免」，外界已相信其問題「可能不算嚴重」，或將「平安著陸」。目前秦剛仍保有中共中央委員一職，不知下個月中召開的三中全會是否會處理。

至於落馬的魏鳳和，在5月初還曾署名送花圈弔念已故前人大副委員長烏雲其木格，曾被解讀可能已安全，然官方披露他去年9月就被查，「現在看來，不排除是治喪辦『擺烏龍』，將幾名前國務委員弄在一起」。

中共20屆三中全會將於7月中召開，官方昨日調整5個省區的領導職位，涉及5位中央委員。其中，四川省長黃強升任吉林省委書記；寧夏黨委書記梁言順調任安徽省委書記；新疆兵團黨委書記李邑飛則升任寧夏黨委書記；原安徽及吉林省委書記韓俊、景俊海兩人，官方則指「另有任用」。

官媒昨晚宣布韓俊擔任農村部黨組書記的消息，料將接任5月落馬的部長唐仁健；四川省委副書記施小琳則任省政府黨組書記；另外王陸進擔任河北省委副書記；苗延紅任福建省委常委、組織部長。人大常委會也正式任命雷海潮為衛健委主任。

目前已「出事」的中共20屆中央委員有唐仁健、李尚福、秦剛和幾位高階將領，按慣例，中央委員的撤銷、遞補與增補須透過全會的程序。

秦剛 中共 李尚福

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