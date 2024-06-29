新聞評論／美打壓中國科技業恐徒勞無功

中國在科技領域的發展已趕上美國？ (路透)

英國知名雜誌《經濟學人》近日刊文報導指出，中國正迅速成為科學研究和開發領域的全球領導者。在題為「中國已成為科學超級大國」的文章中指出，透過對基礎設施、教育和技術的大量投資 ，中國現在可以與美國和歐洲等傳統強國相提並論。該期還另有專文報導及評論中國華為 公司的科技自主之路，文章指，美國的瘋狂打壓已經失敗，西方人是時候放下中國科技落後的老套錯誤的想法了。印象中，這恐怕是西方社會第一次承認美國打壓華為的失敗，及對中國科技發展認知與評估的錯誤。

中國經濟發展雖然迅速，但對中國的科學與技術，長期以來，西方始終有兩個刻板印象：一是中國基礎研究水平不高，科學技術往往靠模仿甚至抄襲；二是縱然中國製造產品暢銷世界，但缺乏出色的自家品牌。就在五年前英國《經濟學人》還設下一個問題，問中國能否成為科學超級大國，幾年後的今天，該雜誌終於得到了結論。

難免還是有人質疑，甚至還有西方保守派媒體，影射《經濟學人》與中國官方關係密切，甚至接受華為資助進行委託研究，從而推測相關報導不夠客觀。

但數據會說實話。《經濟學人》引用科學分析公司Clarivate數據顯示，2003年，美國高引用率論文數量是中國的20倍；到2013年，美國高引用率論文數量約為中國的四倍；2022年起，中國高引用率論文數量已經超過了美國和歐盟。

反映全球自然科學期刊Nature Index的研究論文貢獻度排名，中國在2022年的自然指數貢獻份額，首度超過美國，在所有國家和地區榜單中首度排名第一，美國退居第二；中、美兩國則遙遙領先德、英、日、法等一眾發達國家。

對許多西方尤其是美國的政客而言，就算是從1979年開始中國走上了改革開放，憑著中國人的刻苦勤奮，讓中國的GDP快速增長，但其中多的是模仿、山寨、抄襲，談不上什麼知識與技術含量；再說，近代以來西方已有三次工業革命，中國卻一次也沒有。所以他們對於中國科技產業的興起，以及其中的某些領域很快地追上，甚至超越西方，是完全不能理解也是拒絕接受的，可如今，終於有西方權威媒體舉證歷歷的指出，打壓中國是無效的，甚至還可能有反作用力的，「西方人是時候放下中國科技落後的錯誤想法了。」儘管《經濟學人》已經點出了對西方而言殘酷的現實，不得不學會面對與接受，但相信西方人心中還是有一個大大的謎：這究竟是怎麼回事？

這裡，我們願意提出幾點解讀，或可略解西方看中國科技之惑。

首先，也是最重要的，就是中華民族的科學與技術從來就很出色，這不僅可以從漢代以前的古墓獲得印證，更可以在上世紀英國著名科學家李約瑟的研究中得到確認，李約瑟窮畢生之力研究中國的科學與技術，完成巨著《中國科學技術史》，他的研究指出，直到西方文藝復興之前，中國的科學與技術遙遙領先全球。

其次，近代中國，不僅科技，其他所有方面也都表現不佳，很大程度上，是受到西方帝國主義、殖民主義欺壓所致。1912年中華民國 成立後，形勢開始好轉，包括科技在內各領域人才輩出，說明中國固有的科技基因開始被激活了。但此一現象在1949年新中國成立後又一度消沉，此應與當時的計畫經濟體制和政治的動盪有關。

1979年改革開放，前述兩種負面因素均已消失，中國人固有的優良科學技術基因不再受到壓抑，於是伴隨著經濟、社會、產業、教育方方面面快速的發展，科學技術在學術界在產業界，在國企在民企自然也大放異采；應該看到，華為也絕非孤例。

有了這樣的解讀，不知西方人再看中國科技，是否會有一些不一樣的心情與理解，但最起碼，應該了解到打壓中國科技是徒勞的，甚至是會有反作用力的。