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蕭茲提汽車貿戰解方：中歐都徵15%關稅 歐盟批「幼稚、短視」

中國新聞組／北京29日電
中歐兩國為了電動車關稅爭論不休，圖為比亞迪在德國慕尼黑國際車展受到民眾關注。（新華社）
中歐兩國為了電動車關稅爭論不休，圖為比亞迪在德國慕尼黑國際車展受到民眾關注。（新華社）

歐盟宣布將從7月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼關稅後，中歐宣布啟動磋商。為了避免事件最終引發貿易戰，德國總理蕭茲被指提出「非同尋常」的建議：歐中雙方均對汽車徵收同樣高的15%關稅。然而歐盟卻認為蕭茲的想法「不合適」，甚至擔心德國的抵制將削弱其談判地位。

中國學者分析，7月4日是歐方調查工作中的一個時間點，最終關稅決定是11月2日，目前中歐雙方還有4個月時間可以協商。據觀察者網引述德國「商報」報導，蕭茲所提出15%關稅稅率數字仍可能發生變化。蕭茲此前也曾表態稱，期待歐盟與中國在7月初達成「友好」的解決方案。

此前，中國已對所有從歐洲進口的電動汽車徵收15%的關稅，而15%的稅率，略高於歐盟已經對所有中國電動汽車徵收10%的關稅，但低於歐盟最新宣布的擬議臨時關稅。報導稱，德國政府和德國汽車業界都希望能阻止中歐「貿易戰」，但歐盟卻認為蕭茲的想法「不合適」，甚至認為蕭茲幼稚和短視，聲稱這個想法「不是一個選項」，與中國打交道並不在於調整中歐之間的關稅，而是「創造公平的競爭條件並平衡中國的補貼」。

德國聯邦數字化和交通部長維辛日前出訪中國也表示，「關稅是一種破壞性的做法。」維辛說，「我呼籲歐盟委員會不要尋求（加徵）關稅，而是要爭取良好和公平的競爭規則。」

對於歐盟宣布將加徵關稅，中國外交部發言人林劍日前表示，這起反補貼調查是典型的保護主義。歐方以此為由對自中國進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈穩定，最終也會損害歐洲自身利益。

林劍說，我們注意到，近段時間歐洲多個國家政要、業界代表對歐委會的調查表達了反對意見，認為通過對中國電動汽車加稅來試圖保護歐洲產業是錯誤的方法。保護主義沒有前途，開放合作才是正道。我們敦促歐方恪守支持自由貿易、反對保護主義的承諾，同中方一道維護好中歐經貿合作大局。中方將採取一切必要措施堅定維護自身合法權益。

新華社引述德國「法蘭克福匯報」報導指出，所謂「中國電動汽車低價傾銷歐洲市場」的說法與事實不符，歐盟冒著挑起貿易爭端的風險對中國電動汽車加徵關稅並不明智。中國電動汽車並未以不公平方式和低廉價格湧入歐洲市場。中國汽車在德國的市場份額約為1%，根本談不上「過剩」。

德國總理蕭茲建議中歐雙方都對汽車徵收15%關稅，歐盟認為其想法「不合適」。（路透...
德國總理蕭茲建議中歐雙方都對汽車徵收15%關稅，歐盟認為其想法「不合適」。（路透）

關稅 歐盟 德國

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