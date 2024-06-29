我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

美商務部硬起來 雷蒙多：中電動車數據 應強制存美

中國新聞組／北京29日電
美商務部長雷蒙多表示，商務部正在規劃相關規定，要求中國電動車所有數據都須存放在美國。（路透）
美商務部長雷蒙多表示，商務部正在規劃相關規定，要求中國電動車所有數據都須存放在美國。（路透）

美國國會眾議院26日召開兩場涉及對中貿易的聽證會，美國商務部雷蒙多為首的美政府官員、兩黨眾議員及部分商界代表，認為應在電動汽車、船舶、無人機、人工智能等領域對中實施更嚴格貿易限制。雷蒙多更表示，商務部正在規劃相關規定，要求中國電動車所有數據都須存放在美國。

觀察者網報導，眾議院聽證會聚焦「國家安全風險」和「不公平貿易」，就限制中國電動汽車、半導體和零部件進入美國市場，以及對停靠美國港口的中國製造船舶徵收費用等議題展開討論。

其中，民主黨籍眾議員卡納以「中企獲得補貼」為由，支持對中國製造的船舶徵收每艘100萬美元的「停靠費」。他「怒噴」持反對意見的美國商會，聲稱該組織「他們不願為此多付一分錢，正將產業轉移到中國」。

雷蒙多在眾議院「創新、數據和商業小組」委員會會議上表示，商務部打算在今年年底前出台有關中國電動汽車數據收集和隱私問題的規定，因為她擔心這些數據涉及「國家安全問題」。

她聲稱，中國電動汽車「可能會收集美國數據並傳輸回中國」，為此該部門正在起草相關規定，內容可能涵蓋「禁止中國電動汽車在美國上路、軟件監管，以及強制要求所有數據都必須存放在美國」。她還說，該部門還將加強美國與盟友的關係，以「塑造我們針對中國開展行動的戰略環境」。

同日，眾議院中國問題特別委員會舉行聽證會，召集美國專家、商界代表，討論美國在半導體、造船和無人機領域面臨的「中國威脅」。

美國塔夫茨大學教授米勒表示，在應對中國製造的應用於無人機和船舶的半導體方面，拜登政府「還有更多的工作要做」。他聲稱，近年來，中國向基礎芯片領域投入了數十億美元補貼，預計中國在基礎芯片市場的份額將「大幅增加」，並將銷往美西方市場。

眾議院 雷蒙多 商務部

上一則

裁員裁過頭？特斯拉在中重聘被炒員工

下一則

蕭茲提汽車貿戰解方：中歐都徵15%關稅 歐盟批「幼稚、短視」

延伸閱讀

美日韓商務部長會議 未針對加強對中出口管制達成共識

美日韓商務部長會議 未針對加強對中出口管制達成共識
台積電供應商英特格 獲美政府7500萬補助建新廠

台積電供應商英特格 獲美政府7500萬補助建新廠
商務部宣布 將禁止「卡巴斯基」防毒軟體在美銷售

商務部宣布 將禁止「卡巴斯基」防毒軟體在美銷售
打擊中國車再出招 雷蒙多：秋天發布限制中國聯網汽車規則

打擊中國車再出招 雷蒙多：秋天發布限制中國聯網汽車規則

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作