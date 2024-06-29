美商務部硬起來 雷蒙多：中電動車數據 應強制存美

美商務部長雷蒙多表示，商務部正在規劃相關規定，要求中國電動車所有數據都須存放在美國。（路透）

美國國會眾議院 26日召開兩場涉及對中貿易的聽證會，美國商務部 長雷蒙多 為首的美政府官員、兩黨眾議員及部分商界代表，認為應在電動汽車、船舶、無人機、人工智能等領域對中實施更嚴格貿易限制。雷蒙多更表示，商務部正在規劃相關規定，要求中國電動車所有數據都須存放在美國。

觀察者網報導，眾議院聽證會聚焦「國家安全風險」和「不公平貿易」，就限制中國電動汽車、半導體和零部件進入美國市場，以及對停靠美國港口的中國製造船舶徵收費用等議題展開討論。

其中，民主黨籍眾議員卡納以「中企獲得補貼」為由，支持對中國製造的船舶徵收每艘100萬美元的「停靠費」。他「怒噴」持反對意見的美國商會，聲稱該組織「他們不願為此多付一分錢，正將產業轉移到中國」。

雷蒙多在眾議院「創新、數據和商業小組」委員會會議上表示，商務部打算在今年年底前出台有關中國電動汽車數據收集和隱私問題的規定，因為她擔心這些數據涉及「國家安全問題」。

她聲稱，中國電動汽車「可能會收集美國數據並傳輸回中國」，為此該部門正在起草相關規定，內容可能涵蓋「禁止中國電動汽車在美國上路、軟件監管，以及強制要求所有數據都必須存放在美國」。她還說，該部門還將加強美國與盟友的關係，以「塑造我們針對中國開展行動的戰略環境」。

同日，眾議院中國問題特別委員會舉行聽證會，召集美國專家、商界代表，討論美國在半導體、造船和無人機領域面臨的「中國威脅」。

美國塔夫茨大學教授米勒表示，在應對中國製造的應用於無人機和船舶的半導體方面，拜登政府「還有更多的工作要做」。他聲稱，近年來，中國向基礎芯片領域投入了數十億美元補貼，預計中國在基礎芯片市場的份額將「大幅增加」，並將銷往美西方市場。