我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

美晶片禁令發威 中AI運算力大打折

中國新聞組／北京29日電
受到美國出口禁令影響，中國的科技公司傳出晶片短缺導致運算能力不足，這些企業正在限制人工智慧（AI）相關服務。（路透）
受到美國出口禁令影響，中國的科技公司傳出晶片短缺導致運算能力不足，這些企業正在限制人工智慧（AI）相關服務。（路透）

受到美國出口禁令影響，中國的科技公司傳出晶片短缺導致運算能力不足，這些企業正在限制人工智慧（AI）相關服務。這種對晶片進口的依賴，可能會使中國科技業於AI競賽處劣勢。

中央社引述美國財星雜誌（Fortune）報導，中國半導體產業或許已經找到方法生產5G智慧型手機所搭載的先進晶片，但還無法製造出能運行AI應用程式的強大晶片。

中國的短影音和直播平台「快手」為避免運算力不足，不得不限制其文字生成影片模型「可靈大模型」（Kling）測試版的使用人數。快手公司使用A800等輝達（NVIDIA）的晶片來訓練模型。

近期估值達到30億美元的AI新創公司「月之暗面」也警告旗下熱門聊天機器人的用戶，他們的運算力在尖峰時段可能會不足。

根據美國科技媒體The Information報導，阿里巴巴、百度和字節跳動等提供大型語言模型應用程式的公司，都告訴需要大量使用的企業客戶排隊等候。

快手、月之暗面、阿里巴巴和百度都沒有立即回覆財星雜誌的置評請求。字節跳動的發言人則表示，公司不會對「市場傳言」發表評論。

晶片 AI

上一則

沒消息就是好消息 港媒：秦剛或將「平安著陸」

下一則

電子業強彈 港出口增速上調至11%

延伸閱讀

韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷
美國出口禁令導致晶片短缺 中國AI企業傳限制服務

美國出口禁令導致晶片短缺 中國AI企業傳限制服務
百度、阿里紛紛推出優惠方案 爭搶大模型商機

百度、阿里紛紛推出優惠方案 爭搶大模型商機
攜手美國大廠博通開發AI晶片? 字節跳動否認消息

攜手美國大廠博通開發AI晶片? 字節跳動否認消息

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作