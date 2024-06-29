美晶片禁令發威 中AI運算力大打折

受到美國出口禁令影響，中國的科技公司傳出晶片短缺導致運算能力不足，這些企業正在限制人工智慧（AI）相關服務。（路透）

受到美國出口禁令影響，中國的科技公司傳出晶片 短缺導致運算能力不足，這些企業正在限制人工智慧（AI ）相關服務。這種對晶片進口的依賴，可能會使中國科技業於AI競賽處劣勢。

中央社引述美國財星雜誌（Fortune）報導，中國半導體產業或許已經找到方法生產5G智慧型手機所搭載的先進晶片，但還無法製造出能運行AI應用程式的強大晶片。

中國的短影音和直播平台「快手」為避免運算力不足，不得不限制其文字生成影片模型「可靈大模型」（Kling）測試版的使用人數。快手公司使用A800等輝達（NVIDIA）的晶片來訓練模型。

近期估值達到30億美元的AI新創公司「月之暗面」也警告旗下熱門聊天機器人的用戶，他們的運算力在尖峰時段可能會不足。

根據美國科技媒體The Information報導，阿里巴巴、百度和字節跳動等提供大型語言模型應用程式的公司，都告訴需要大量使用的企業客戶排隊等候。

快手、月之暗面、阿里巴巴和百度都沒有立即回覆財星雜誌的置評請求。字節跳動的發言人則表示，公司不會對「市場傳言」發表評論。