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中讓利避貿戰只換來歐盟0.1%關稅調降？網民怒批侮辱、要祖國硬起來

中國新聞組／北京28日電
在德國官員接連訪中斡旋下，傳出歐盟將微調降中國電動汽車關稅。圖為北京車展展出的電動汽車。（新華社）
在德國官員接連訪中斡旋下，傳出歐盟將微調降中國電動汽車關稅。圖為北京車展展出的電動汽車。（新華社）

美媒報導稱，歐盟決定「微調」對中國電動車關稅，調降幅度0.1％至0.5％不等，被視為歐盟釋出善意。美媒分析稱，中國一邊放話不排除報復，一邊又擬下調對歐盟汽車進口關稅的建議，可見中國希望與歐盟達成解決方案，軟硬兼施則是為避免與美歐展開雙重貿易戰。不過這項微調引來大批中國網民怒批「這微調等於沒調」，「士可殺不可辱」，要中國硬起來回擊。

歐盟在本月12日宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，預定7月4日起實施。而歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為10%，加徵這批反補貼稅將使中國電動車出口到歐盟的關稅成本增達27.4％至48.1%。

彭博資訊引述消息稱，歐盟收到受影響企業資料後，決定「微調」對中國電動汽車的關稅稅率，上汽集團的關稅從38.1%下調至37.6%，針對吉利的關稅從20%下調至19.9%，但比亞迪稅率仍不變，維持在17.4%。

至於其他中國電動車生產商，若配合歐盟調查而未被抽樣調查，將被加徵20.8%加權平均關稅；不合作的企業將被額外徵收37.6%關稅。

中國商務部昨表示，中歐雙方在電動車關稅磋商保持密切溝通，抓緊推進工作；希望歐盟與中方相向而行，爭取達成中歐雙方都可以接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

彭博資訊並引述消息人士稱，中國商務部部長王文濤在周末會見德國副總理兼經濟部長哈貝克時提出了將下調對歐盟汽車目前15％進口關稅的建議。德國汽車廠商肯定可以從這項舉措中獲益匪淺。

報導認為，中國的這個退讓舉措與之前咄咄逼人的姿態相比形成了巨大的反差。歐盟加徵臨時關稅的決定公布之後，北京立即表示要對歐盟進行反制，並宣布對歐盟出口至中國的豬肉產品展開反傾銷調查。

美國之音引述美國財富雜誌認為，這項進展顯示在美中關係日趨緊繃下，中國顯然對開闢與歐盟這個西方強大經濟聯合體的一條新戰線，使自己陷入兩線作戰當中的嚴重局面感有些恐慌。

不過這項「微調」卻引來大批中國網民的不滿，紛紛怒批「玩忽悠式減稅，這是在侮辱人啊」，「估計是跟發改委學的，油價就是這麼調整的」，「玩什麼數字遊戲，降零點幾個百分點就是調整？」，「感覺是在侮辱人啊。這比再加一倍還侮辱人」，「士可殺不可辱」，「我又看到了當年八國聯軍的影子」，紛紛要向中國不能向歐盟示弱，必須硬起來回擊。

歐盟 關稅 電動車

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