比俄砲好、比歐砲便宜 中製北約規格自走砲在巴黎引關注

中國北方工業生產的車載SH-15 155公厘自走榴彈砲，這次在法國巴黎國際國防工業展上引發西方關注。(圖取自中國北方工業官網)

剛結束的巴黎歐洲國際防務展(Eurosatory)上，中國60多家軍企亮相，數量超過上屆的6倍以上。其中，最受矚的是中國北方工業展出了2款北約 規格--車載SH-15 155公厘自走榴彈砲。美國智庫專家認為，中國軍企新式火砲設計優於俄羅斯 的蘇製火砲，但價格比歐洲同類產品低得多，因此未來可望大幅進軍北約規格的軍火市場、大幅改變全球軍火市場面貌。

中國北方工業集團公司（Norinco）展示了PLZ-52和車載SH-15 155 毫米自行榴彈炮的微型模型。(取材自微博)

來源：Main Battle Tank

據美國之音報導，中國參展團隊數量激增，可能與中企想要分食俄烏戰爭商機有關，中國北方工業推出的這兩款與北約規格相仿的自走砲，則被認為中國軍火商鎖定亞非拉等三區域市場，並將與俄國 直接競爭。

兩年一度的歐洲國際防務展，為全球武器生產商重要的觀摩和洽談訂單時機。本屆展覽中，在俄烏戰爭中大放異彩的無人機成為會場主角，而中軍企除了無人機受矚外，兩款自走砲也引起西方關注，這兩款火砲分別是PLZ-52 和車載SH-15 155公厘自走榴彈砲。

而155公厘榴彈砲正是北約規格的火砲，相較於中國過去長期使用的152毫米的蘇聯製規格，具有更廣大的國際市場，甚至也能夠取代北約國家的火砲和砲彈。因為北約制式火砲在國際軍火市場比例越來越大，中國進軍國際155公厘火砲市場，也被認為是和俄羅斯傳統軍火市場直接競爭。

美國智庫蘭德公司的國際防務研究員希思(Timothy Heath)表示，這些中國火砲設計優於俄羅斯火砲，但製造成本低於歐洲同類火砲，因此在中東和非洲市場很有競爭力，而這些國家很多都是採用北約武器系統。

中國數十年來一直使用蘇制152口徑火砲，直到80年代開始引進技術領先的155公厘火砲，而中國北方工業集團，其實就是中國兵器工業集團，幾乎是整個中國陸基武器產業的集合，不僅供應300萬中國軍隊，也供應一些中東、非洲、南亞和拉丁美洲國家。該集團以826.89億美元營業額，排名2023「財富」500強第146位，連續14年入榜。

芬蘭國際事務研究所研究員埃恩·米歇爾·麥克納馬拉(Eoin Micheál McNamara)認為，中國軍火商雖在西方展會上展出，但很可能意在吸引非洲、中東、亞洲和拉丁美洲等非西方政府的注意，這些政府更有可能「混搭」西方、俄羅斯和中國的軍事裝備。

巴黎歐洲國際防務展上，中國亮相團隊數量遠超上屆，達60多家軍工企業，超過上屆的6倍以上。(美聯社)

他還認為，這對俄羅斯來說也是個壞消息，因為俄羅斯比西方更需要這些地區的出口市場作為收入來源，若俄羅斯和中國在全球南方武器出口市場的競爭加劇，最終可能成為緊張的根源，損害莫斯科和北京之間的政治合作。