史上最晚的三中全會拍板7月15日 外界料將無突破性改革

中共第20屆中央委員會第3次全體會議於7月15日至18日在北京召開，這是史上召開時間最晚的三中全會。圖為中共第20屆二中全會。（新華社）

中共 20屆三中全會延遲許久，如今終於確定7月15日至18日在北京召開。這是過去40年來召開時間最晚的三中全會，將審議「深化改革決定」文件稿，不少學者預期，核心議題可能是「新質生產力」。BBC引述專家分析指出，此次會議要有突破性的改革可能性不大，北京當局或將採取「漸進」的改革方式，提出一個5至10年的發展願景。

中共政治局27日開會決定7月15日舉行三中全會，稍後官媒披露政治局會議內容強調，會議聽取了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」稿相關報告，決定修改後將「文件稿」提請20屆三中全會審議。

英媒BBC指出，此次三中全會日期比慣例晚了將近一年，國際媒體猜測中共是否內部意見不一，抑或是疫情 後經濟不振使改革進程不得不延後。

經濟學人智庫（EIU）在發給BBC中文的報告中，則列舉了八個可能屆時會出現的具體議題，包含延遲退休、財政改革、保障民營經濟、放鬆土地制度、新稅制（房產稅、財產稅等）、取消戶口限制、進一步開放經濟（取消外資所有權限制等）、激進的促進生育政策等。

位於北京的安邦智庫在分析報告中提到，疫情帶來的財政和經濟創傷2022年顯現，2023年企業信心、老百姓信心都嚴重不足，中國經濟恢復遠不如預期，這種背景下，社會各界對於中國下一步如何改革的預期在上升。

但北京大學國家發展研究院院長、中國央行貨幣政策委員會委員黃益平近日在公開活動表示「應該避免預期過高」。他說，中國現在面臨的問題主要是收入分配、不平等問題；外部則有緊張的地緣政治環境，「這些可能意味著國家安全變得比以往更加重要，我們不應該期待一個非常大膽的、市場為導向的自由化改革」。

經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰也認為突破性的改革「可能性不大」，他認為領導人將採取「漸進」而非激進的改革方式，向市場傳達他們對中國未來5至10年的願景。

至於今年三中全會會提出怎樣的核心議題？報導稱，最多學者提到的詞，是今年3月「兩會」期間被放入政府工作報告的「新質生產力」。

徐天辰認為，三中全會的改革將圍繞中美之間的「大國競爭」展開，由此中國將加大發展「新質生產力」，並將其作為首要議程。這將有助於中國鞏固供應鏈 ，抵禦外部衝擊，並減輕西方收緊出口管制的影響。

美國之音26日刊登一篇筆名「北彥」的中國政治學者的評論，稱在中全會召開前夕瀰漫一股幾乎前所未有、強烈的悲觀氣氛，在此氣氛中，很難想像會議會出現任何重大的實質性改革，亦沒有跡象顯示中共願意拿出「牛肉」進行安撫。