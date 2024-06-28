寮國宣布對中國15天免簽 包含「港澳台」

寮國對大陸民眾免簽，官媒指出也涉及台灣。圖為中共使館人員近日到訪寮國的華僑公學。（取材自中共駐寮國使館官網）

大陸獲得一個新的免簽待遇，由寮國宣布對大陸實施15天免簽政策，政策執行期間由今年7月到年底，值得注意的是，包含的地區有港澳「台」。

央視新聞報導，當地時間6月26日，寮國新聞文化旅遊部部長簽發了「2024寮國旅遊年關於對特定遊客簽證 政策實施細則」29號文件，其內容顯示，中國大陸及「港澳台」遊客可以通過旅遊公司組織，獲取普通護照15天免簽的政策。

當地規定，行程需要由寮國旅遊公司組織並獲得新聞文化旅遊部的許可。政策執行時間從2024年7月1日起到2024年12月31日。

而根據我方外交部官網消息，目前到寮國需要申請簽證，所需文件包含護照（效期至少6個月以上）、簽證申請表、兩張護照用尺寸相片及簽證規費35美元（普通件），需時3個工作日；速件規費40美元，可當天領件。另外可至寮國機場申請落地簽證、可至寮國電子簽證官方網站申辦電子簽證。

另外，根據中共 駐寮國使館官網，其新任大使方虹於25日晚間抵達寮國履新，她強調，此次出使恰逢中共建政75周年和寮國擔任東盟輪值主席國，「在此重要時刻出使寮國，我深感使命光榮，責任重大。我將以最高領導人重要共識為指引，踔厲奮發、篤行不怠，全力以赴投身中寮命運共同體建設事業」。

大陸近期已經開放諸多西方國家免簽入境，不過相對應開放大陸免簽入境的國家仍不多。根據大陸中國領事網2024年5月公布的清單，對大陸「普通護照」實施免簽的國家僅有20餘國。