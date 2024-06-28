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77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

中國新聞組／北京28日電
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

義大利警方宣布破獲組織性犯罪「中國接駁車」（Chinese Shuttles），專門載運中國偷渡者從塞爾維亞等國入境再轉至義大利或西歐各國。義大利警方稱，蛇頭讓偷渡者假扮衣著考究的亞洲公民，使用豪華轎車將他們偷運到義大利，再把他們關進設施很差的小房間，沒收他們的護照並拍裸照直至工作還清偷渡費，已知至少77人偷渡，包括多名女性和15至18歲青少年。

據中央社報導，義大利國家警察昨宣布，東北部港口里雅斯特（Trieste）的邊境警察隊，破獲一起重大的中國組織性偷渡犯罪案，共27人遭檢舉告發，9人遭逮捕，其中8個偷渡者是在從斯洛維尼亞進入義大利時當場遭逮捕，1人疑是犯罪組織的負責幹部。

警方正追查該組織近期轉運的77位中國非法偷渡客，其中包括許多婦女和15到18歲的未成年人。並在此次掃蕩「中國接駁車」偷渡行動中，扣押了18輛涉案汽車和1萬歐元現金，以及數百張中國女子手持護照的祼照。

義大利國家警察調查提到，中國犯罪組織偷渡同胞的方式，是用汽車將非法移民從塞爾維亞、波士尼亞-赫塞哥維納、克羅埃西亞、斯洛維尼亞等國運送到義大利邊境，以免引起執法人員的懷疑，之後偷渡者會被送到威尼斯附近某個「安置屋」1到2天，再轉運到義大利、法國或西班牙之最終目的城市。

中國偷渡者客抵達「安置屋」後，護照會被犯罪組織沒收，並因此成為犯罪組織的奴隸，被迫在惡劣條件下當黑工，償還偷渡的旅費。警方表示，這些移民「一直不可能有任何自由或半自由的生活，沒有醫療救助，除了一張床和一個無限期工作的場所外，什麽都沒有」，並說這是一種「奴役」。

義大利警方搜查威尼斯的「安置屋」時，當場查獲3名正等候轉運到其他城市的中國偷渡民眾，這3人皆已被宣布驅逐出境。

據美國之音報導，這個中國人蛇集團是用豪華轎車將中國非法移民偷運到義大利。義大利警方在一份聲明中表示，蛇頭讓移民假扮「毫無戒心的亞洲公民，衣著考究，行李很少，坐著馬力強勁、價格昂貴的汽車，開車的都是在義大利生活多年、講義大利語的中國公民」。

自由亞洲電台報導稱，義大利退出「一帶一路」倡議之後，中國加倍強化與巴爾幹半島國家的關係，被認為是為了另鋪通往歐洲的渠道，有輿論擔心，巴爾幹半島國家不僅會成為中國低價產品傾銷至歐洲的通路，也可能成為中國非法移民的偷渡路徑。

非法移民所待的房間。（視頻截圖）
非法移民所待的房間。（視頻截圖）
非法移民所待的房間。（視頻截圖）
非法移民所待的房間。（視頻截圖）

義大利 偷渡客 非法移民

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