流浪在外春秋青銅器回家了 阿根廷向中返還14件古文物

阿根廷向中國返還的14件文物藝術品。（新華社）

中國文物遭非法帶出境消息時有所聞，現在，一批流浪在外的藝術品要「回家」了。中國駐阿根廷大使館 27日接收阿根廷返還的14件文物藝術品，這也是中阿簽署關於防止文物非法出入境以及促進文物返還的政府間協議以來，成功展開的首次合作。

央視新聞報導，這次返還的文物藝術品經初步判斷，有7件青銅甬鐘的時代應為春秋晚期，其餘陶俑3件、俑頭2件、銅蛙1件、銅盔1件，時代在漢代至南北朝之間。

上述文物是在2017年由阿根廷打擊文物非法販運的「雅典娜行動」中，依據國際博物館 協會與中國聯合發布的「中國瀕危文物紅色目錄」截獲，2019年中國國家文物局協調中國駐阿根廷大使館持續開展協商，2023年12月12日，阿根廷法院作出將14件文物藝術品歸還中國使館的最終判決。

中阿兩國皆為聯合國 教科文組織1970年「關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約」締約國。2018年，兩國簽署關於防止文物非法出入境以及促進文物返還的政府間協議。本次文物返還是中阿簽署協議以來成功開展的首次合作，對雙方深化文物返還等文化遺產領域交流合作有重要意義。