中駐美大使謝鋒赴巴拉圭開會 強調推動中拉命運共同體

中國駐美大使謝鋒前往巴拉圭參加會議，提到推動構建「中拉命運共同體」。（取材自中國駐美使館官網）

中國駐美國大使謝鋒 ，日前以駐美大使兼「常駐美洲國家組織觀察員」身分，率團前往台灣在南美的友邦巴拉圭參加會議，他強調，中拉合作是雙方的自主選擇、符合雙方需要，不針對第三方，也不受第三方影響，中國將會「持續推動構建中拉命運共同體」。

據中國駐美使館官網27日消息，謝鋒是於26日率「中國政府代表團」，「應邀」出席在巴拉圭首都亞松森舉行的美洲國家組織第54屆年會，消息並未提到，邀請方是否為主辦國巴拉圭政府。

而謝鋒在會議上指出，發展中國家不應永遠處於國際產業鏈低端，「我們要共同反對打著『民主』、『人權』、『規則』、『產能過剩』等幌子搞打壓遏制，營造開放公平非歧視 的發展環境」。他強調，中國始終是「全球南方」的堅定一員，將積極擴大從其他發展中國家進口。

謝鋒積極評價中國同拉美合作、中國同美洲國家組織的關係，強調「中拉合作是雙方的自主選擇、符合雙方需要，不針對第三方，也不受第三方影響」。中國將持續推動構建中拉命運共同體。

他強調中國將一如既往與美洲國家組織加強對話交流、開展友好合作，與地區國家守望相助、攜手共進。

中華民國 目前在拉丁美洲及加勒比海地區僅剩下7個友邦。中國2015年1月首度於北京舉辦「中拉論壇」首屆部長會議，中拉論壇成員包含中國與33個拉共體成員國，其中有台灣多個友邦在內。