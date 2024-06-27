治經濟要「固本培元」 李強說了什麼重蹈李克強命運？

中國國務院總理李強25日在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。(新華社)

中國國家總理李強 在夏季達沃斯論壇發表談話，他以中醫的「固本培元」概念解釋中國政府經濟對策，並稱「中國經濟不能下猛藥」。但美媒查詢發現，中媒僅保留了「固本培元」說法，而「不能下猛藥」則遭全網屏蔽 。網民酸這待遇如同李克強 「中國有6億人口年收入不足千元」一般，都踢到習執政痛點。

自由亞洲電台報導，李強25日在2024年夏季達沃斯論壇致詞，演講後李強回答經濟論壇主席施瓦布（Klaus Schwab）關於中國如何平衡短期的刺激需求，以及債務高企、人口老化、消費不振等長期挑戰的問題時，李強表示：「最根本的還是要處理好短期和長期、治標與治本的關係。」

李強以中醫的「固本培元」概念解釋中國政府經濟對策，他說：「經過疫情幾年的衝擊，經濟就像一個人大病初癒，按照中醫理論，這個時候是不能下猛藥的，應該精準調理、慢慢調理，使它的基礎逐步恢復。」

但中國官媒僅保留了「固本培元」說法，全網將「不能下猛藥」屏蔽，輸入該關鍵字只會得到代碼404的錯誤訊息頁面。原先有轉載新聞的媒體也刪文，微博上也搜尋不到相關討論。

注意到此趨勢的網民笑道，現任中國總理享有和中國國家前總理李克強「同等待遇」，因為李克強表示「中國有6億人口年收入不足千元」，亦全網遭屏蔽。

報導指出，中國金融學者賀江兵認為，李強的演講可能會讓一些中國百姓更加確信經濟無望。他認為李強所說的「固本培元」、「不能下猛藥」等皆無意義，因為中共現在對經濟衰敗失去應對能力。

「八九藝術家」季風則調侃，李強這句話踢到習近平 的痛處。當局面對經濟頹勢，習近平採取各種「下猛藥」措施，包括對企業稅務倒查30年等。