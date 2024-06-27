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中海警在南海撈出美送的「硬核海產」：潛艇探測器

中國新聞組／北京27日電
中國海警在南海打撈到美軍投放的探測器。(視頻截圖)
中國海警在南海打撈到美軍投放的探測器。(視頻截圖)

近年來，江蘇、浙江、海南等地漁民曾多次在海上打撈出各種「硬核海產」，其中不乏境外國家秘密投放的偵察裝置。央視旗下「玉淵譚天」26日披露，美方軍機在南海海域投放不明物品，事發後中方立即前往該海域進行打撈。據專家研判，這是潛艇信號探測器。

來源：YouTube

玉淵譚天發布的視頻畫面顯示，美方軍機被中方發現在南海海域上空盤旋，且不斷向下投放不明物品。中國海警發現後立即趕往打撈。

專家據此表示，此為潛艇探測器，該探測器可用於探測中方潛艇信號也可以在水下與潛艇進行信號對抗。美方軍機投放探測器的地點是仁愛礁附近海域。 

央視披露，美方軍機在南海海域投放不明物品。（視頻截圖）
央視披露，美方軍機在南海海域投放不明物品。（視頻截圖）

齊魯壹點報導，走訪江蘇、浙江、海南等地，發現很多漁民都曾捕撈到來自國外的技術監測裝置，型號各異、種類繁多、功能先進。

過往中國漁民打撈出的器材，圖為航空聲吶浮標。（取材自央視）
過往中國漁民打撈出的器材，圖為航空聲吶浮標。（取材自央視）

2018年，江蘇11位漁民和7位相關人員將9個水底可疑裝置上繳國家安全機關，這些裝置中有6個由境外制造，具備水底調查、識別、竊密等特殊功能。

2020年以來，江蘇漁民發現10個可疑裝置繫他國製造。這些可疑裝置具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，給國家安全造成威脅。

過往中國漁民打撈出的器材，從外型看該裝置是一款波浪滑翔機。（取材自央視）
過往中國漁民打撈出的器材，從外型看該裝置是一款波浪滑翔機。（取材自央視）

2021年，江蘇漁民王鎖打撈到了一些長相奇特、看起來很科幻的裝置。水聲工程方面專家唐建生說，從外形上來看，這個裝置是一款波浪滑翔機。經鑑定，這是境外國家投放的竊密裝置，性能先進，功能強大，能實現偵察和情報搜集任務。 

網易號「百姓百家」指出，中國的海底偵察技術已經發展多年，集成了聲吶探測、水下無人機以及人工智能分析等多種科技。

這些技術的融合使得中國能夠在廣闊的海域中精確定位並跟蹤水下目標，包括敵方潛艇和各種探測器。 當美軍潛艇探測器進入南海某片敏感區域時，中國的監控系統便捕捉到了異常信號。

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