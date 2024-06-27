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菲駐美大使：中菲南海衝突恐波及印太 引發核戰擔憂

編譯高詣軒／綜合報導
央視旗下玉淵潭天日前公布畫面，可看到中國海警執法人員在南海爭議水域登上菲律賓運補船進行檢查。（取材自玉淵潭天）
央視旗下玉淵潭天日前公布畫面，可看到中國海警執法人員在南海爭議水域登上菲律賓運補船進行檢查。（取材自玉淵潭天）

英國金融時報25日刊登菲律賓駐美大使羅慕德斯(Jose Manuel Romualdez）專訪。他警告菲、中就南海主權爭議島礁的衝突，恐波及整個印太地區，加深引發核戰的擔憂。

羅慕德斯說，菲中就仁愛礁的爭端已勢同水火，現在是最危險的時候，大規模毀滅性武器是非常真實的威脅，幾個國家、幾大強權擁有大量核武庫存；一旦發生什麼事，整個亞洲都無法置身事外。他並舉一戰導火線的奧匈帝國王儲斐迪南大公遇刺事件為例，說明單一的島礁爭端恐如何引爆一場重大衝突。

仁愛礁已淪為印太最危險的衝突熱點，中國以射水砲等方式干擾菲國運補仁愛礁守軍。中方採取這類非致命做法雖旨在降低衝突升級風險，但水砲難保不會出人命，故衝突仍可能輕易升溫。

仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區（EEZ），周邊漁獲豐饒，菲律賓若失去該礁將不利其貿易、安全和漁民生計。羅慕德斯說，南海是航運要道，國際社會「真的希望由單一國家掌控嗎？我不認為」。

羅慕德斯還說，中國大陸至今做法正考驗美方決心，北京不應輕率看待菲美1951年締結的共同防禦條約。但他不願表明可能觸發該條約的情況，僅稱菲美商討過相關選項。24日甫在華府智庫外交關係協會演說的美國副國務卿坎伯，也婉拒說明美菲會在什麼情況下發動該條約。

馬尼拉至今亦未明言，若美中為台灣開戰，菲方會否讓美軍使用菲律賓境內基地協防台灣。羅慕德斯提到，同意美軍用這些基地旨在強化菲國在防禦上的戰略、而非進攻上的軍事行動，但若菲國國防高層研判，台海戰爭將影響菲律賓，那馬尼拉就很可能會同意美軍在戰時用這些基地；菲方雖希望此事不會發生，但若成真，那像菲律賓這樣的國家，顯然將在亞洲戰場上有其角色。

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