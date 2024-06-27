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習近平晤越總理 推海上共同開發

記者廖士鋒／綜合報導
中共總書記習近平（右）昨會見越南總理范明政，就海上議題表態。（新華社）
中共總書記習近平（右）昨會見越南總理范明政，就海上議題表態。（新華社）

中國國家主席習近平26日會見到訪的越南總理范明政時稱，構建具有戰略意義的中越命運共同體，有利於維護地區和平穩定，並呼籲雙方妥善處理海上問題，加快推進海上共同開發。范明政稱，越方支持中國大陸在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。

據央視報導，習近平會見范明政時指出，中越保持經濟快速發展和社會長期穩定，彰顯了社會主義制度優越性，中方願同越方加強戰略引領，圍繞「六個更」總體目標，深化互利合作。「六個更」是中共近年對越外交重要概念，涵蓋政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好。

習近平還提到，雙方要保持高層交往，用好兩黨友好交往「紅色資源」；雙方要妥善處理海上問題，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

范明政指出，將深化雙方戰略互信和務實合作，構建具有戰略意義的命運共同體作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，「不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞」。越南也願與中國妥善處理分歧。

針對中越雙方海上合作議題，去年習近平訪問越南與越共總書記阮富仲會談時，習提到的是「努力推進海上共同開發」，此次會見范明政則使用「加快推進海上共同開發」，用語明顯有別。

范明政此次訪問中國三天，到訪北京前先在大連與總理李強會談，據越通社報導，雙方坦率並深入討論海上問題，強調管控好海上分歧，維護南海和平與穩定的重要性。范明政建議雙方認真落實兩國高層共識和「關於指導解決越中海上問題基本原則協議」等。

越南 習近平 李強

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