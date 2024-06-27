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廣州南沙國際郵輪母港 開港開航了

中國新聞組／北京27日電
藍夢之歌號郵輪停靠在南沙國際郵輪母港等候旅客。（中新社）
藍夢之歌號郵輪停靠在南沙國際郵輪母港等候旅客。（中新社）

伴隨著一聲鳴笛，「藍夢之歌」號郵輪靠泊廣州南沙國際郵輪母港2號泊位，逾600名海內外旅客25日下午從廣州南沙登船出發至越南下龍灣，這標誌廣州南沙國際郵輪母港正式開港開航。

中新社報導，2016年8月，廣州南沙國際郵輪母港項目開工，2019年11月開港試運營。該項目總規畫岸線1600公尺，建設10萬總噸和22.5萬總噸郵輪泊位各2個。目前建設的一期工程岸線總長770公尺，建成22.5萬總噸和10萬總噸郵輪泊位各1個，以及建築面積約6萬平方公尺的航站樓，年設計通過能力達75萬人次。

廣州南沙國際郵輪母港集郵輪母港、主題酒店、旅遊娛樂、高端住宅、商務中心於一體。該母港的運營，將縮短粵港澳大灣區城市間的通行時間，同時也將加強大灣區與周邊國家地區在經濟文化互動，這對廣州打造國際航運中心、增強綜合交通樞紐功能起到重要作用。

中交城市投資控股有限公司是廣州南沙國際郵輪母港的規畫、設計、投資、建設和運營主體單位。「廣州南沙國際郵輪母港擁有大陸母港中容量最大、技術最先進的岸電系統，航站樓配備智能化、高科技查驗設備。」

中交城市投資控股有限公司總經理張毅稱，廣州南沙國際郵輪母港與公車、地鐵、港澳水上客運等交通方式緊密結合，是大陸首家與地鐵無縫接駁的郵輪母港。

廣州港集團有限公司副總經理陳建年表示，郵輪經濟被譽為「漂浮在黃金水道上的黃金產業」，未來將做好水岸聯動、港城聯動，結合港口城市的歷史文化底蘊，開發更多具有當地特色和高附加值的旅遊目的地產品，吸引更多海內外遊客到這裡消費，拉動當地經濟發展。

南沙邊檢站邊防檢查處副處長曹仁平介紹，廣州南沙郵輪口岸已實施外國旅遊團入境免簽15天政策，還獲批成為廣東省外國人144小時過境免簽政策的入境口岸。

藍夢之歌號郵輪從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣...
藍夢之歌號郵輪從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣，圖為旅客在南沙國際郵輪母港辦理登船手續。（ 中新社）

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