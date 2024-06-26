韓電池廠大火 中17死者多來自東北 領最低薪資

南韓京畿道華城市電池製造企業工廠發生大火，造成重大人員傷亡。初步確認有17名中國公民遇難。（中新社）

南韓 京畿道華城市ARICELL電池製造廠24日發生大火，南韓警方25日表示，火災造成23人死亡，由於罹難者被燒得面目全非難以辨認，初步確認有17名中國公民遇難。死者多是30至40歲的中國朝鮮族女性，她們透過介紹到當地工作，領約50元人民幣的時薪，薪資水準是南韓最低。

央視25日公開電池廠的監控畫面，事發時，位於廠房二樓堆放電池成品的區域突然冒出白煙，察覺到異常的現場工作人員隨即開始尋找冒出白煙的電池組，在發現白煙並挪動電池組的過程中，電池堆放區域開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間大量蔓延。

現場工作人員試圖用滅火器撲滅火情，但未能成功，大量煙塵伴隨著爆炸和火光吞噬了整個車間，位於二層的工作人員最終未能及時逃出。

紅星新聞報導，一名在涉事電池廠工作的的中國工人金澤媛（化名）表示，廠裡共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間。遇難者大多來自電池廠的3棟2層，以包裝、焊接電池的車間為主。

金澤媛說，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，少部分是對外出口的民用電池。工資是南韓最低時薪，一小時9860韓元，相當於50元人民幣（約6.8美元）。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼。

金澤媛來自遼寧省，據她瞭解，南韓各工廠裡的工人多和她一樣是朝鮮族，「我們和介紹南韓工作的仲介簽勞動合同後來到南韓，南韓人很少到工廠做基層工人」。

另外有到南韓務工的中國人指出，在韓務工主要從事體力勞動或操作機械，雖然領的是南韓最低時薪，但留在中國工作最低時薪只有南韓的一半左右或更少。

中駐南韓大使邢海明24日深夜趕赴火災現場，稱中大使館正同韓方一道，盡最大努力做好事故善後工作。 希望韓有關企業吸取沉痛教訓，今後不再發生類似事故，切實保障在韓中國公民生命健康安全。

外交部發言人毛寧25日稱，對於火災的具體原因和傷亡情況，韓方還在進一步調查和確認之中。中方對於在事故中不幸遇難的人員深表哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯的慰問。

ARICELL成立於2020年，主要生產用於傳感器和無線電通信設備的鋰電池，是S-Connect的子公司。而這次火災被韓媒稱南韓史上最嚴重的火災。韓聯社稱，火災發生時，工廠裡可能存有至少3.5萬塊電池，這次火災很有可能是安全管理疏忽的「人禍」。