南韓電池廠大火 00後打工5個月遇難…是家中獨子

圖為南韓ARICELL電池製造廠火災現場。(央視畫面截圖)

南韓 京畿道華城市ARICELL電池製造廠火災造成23人死亡，初步判斷遇難者中有17名中國公民，一名來自中國黑龍江的留學生 陳宜恒（音譯，23歲），恐是此次火災中最年輕的遇難者。

據紅星新聞引述韓媒報導，陳宜恒的舅舅在接受採訪時表示：「宜恒是家裡的獨生子，大家都很喜歡他。聽到他遇難的消息，感覺天都要塌下來了。」

據了解，陳宜恒2001年出生於中國黑龍江省，是南韓天安市一所大學文學專業的留學生，其父母在南韓做生意，經濟上沒有困難。但陳宜恒曾表示自己成年了，「不想從父母那裡伸手要錢」，所以在這家電池工廠做兼職。

「陳宜恒（來到這家工廠）打工才5個月，警方還在進行身分確認，目前還不知道被安置在哪個殯儀館。」陳宜恒的舅舅說。

據報導，此次火災遇難者遺體分散安置在南韓華城葬禮文化院、松山葬禮文化院、華城中央醫院、鹹白山葬禮場、南陽唯一醫院等地。由於遺體身分確認被推遲，截至25日，各處的靈堂幾乎都還沒有搭建好。截至目前，遇難者中有2人已確認身分。南韓警方計畫對其餘21名身分不明的遇難者進行DNA採集工作，以確定其身分。

潮新聞報導，一名南韓官員在日前的新聞發布會上表示，很多死者是臨時工，對工廠大樓的建築結構可能不太熟悉，「而且煙霧毒性非常強，吸入一兩口就會失去意識」。