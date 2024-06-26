日人遇襲 中定調「偶發」 美媒批：放任仇外

一對日籍母子在蘇州被刺傷，民眾現場救助倒地的母親。(視頻截圖)

蘇州高新區24日16時發生一起持刀傷人案件，造成2日本 人、1中國人受傷。這是本月在中國發生的第2起刺傷外國人的事件，引發國際社會對中國仇外情緒的擔憂。美媒指出，雖然中方將襲擊定調為偶發事件，但官方放任民怨仇外，恐衝擊中日民間交流。

美國之音、自由亞洲電台報導，蘇州日僑學校校車24日載著放學回家的孩子抵達站台，遭到1名中國男子手持利器襲擊，造成1對日本母子受傷，施以援手的中國籍校車乘務員也被刺成重傷。

蘇州公安局稱，巡邏警力當場抓獲犯罪嫌疑人周男（男，52歲，為近期從外地來蘇州無業人員），並立即將傷者送醫救治。但並未公開嫌犯犯案動機。

蘇州當地有逾5300名日本僑民居住，是旅華日本人人口第4高的中國城市。

中國外交部發言人毛寧25日稱此事件為「偶發事件」，這一說法與日前在吉林發生刺傷美國人事件的定性一致。外交部的說法，在輿論中引起的反饋差異很大。也有不少人認為，這兩起事件的發生有必然的因素，它們說明了中國排外情緒的高漲。

日本母子遇襲後逾24小時，中國媒體幾乎一度噤聲，網路消息也甚少，蘇州市公安局也是待中國外交部記者會定調後，才發布警情通報，隨後中國媒體才跟進報導。

對此襲擊事件，在東京大學進行東亞政治研究的香港 公民代表會議亞太委員會召集人葉錦龍認為，周嫌是近期才到蘇州的待業人士，中國經濟疲軟導致失業人口大增，民心動蕩或民怨累積恐是此意外背後的肇因，因而衍生仇外的暴力或侮辱性行為。

葉錦龍說，中國官方雖常避免引導仇日情緒，宣傳也多朝中日友好的正面方向；但在地方層面，其實對地方政府或私人企業的仇外情緒或仇日言論皆未嚴格管控，放任的態度非常明顯。

資深媒體人胡錫進指出，互聯網上有一些「反日情緒」，但這絕不代表中國社會支持對在華日本人採取極端行動，他並鼓勵網友在網上亮明對這一行凶案的唾棄。

日本內閣官房長官林芳正25日對此事件表示遺憾，並希望傷者早日康復。

日本駐上海領事館已要求中國當地提供信息，並採取措施防範類似事件再次發生。此外，日本駐上海領事館已派員前往蘇州提供支持與協助。