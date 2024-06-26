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日人遇襲 中定調「偶發」 美媒批：放任仇外

中國新聞組／北京26日電
一對日籍母子在蘇州被刺傷，民眾現場救助倒地的母親。(視頻截圖)
一對日籍母子在蘇州被刺傷，民眾現場救助倒地的母親。(視頻截圖)

蘇州高新區24日16時發生一起持刀傷人案件，造成2日本人、1中國人受傷。這是本月在中國發生的第2起刺傷外國人的事件，引發國際社會對中國仇外情緒的擔憂。美媒指出，雖然中方將襲擊定調為偶發事件，但官方放任民怨仇外，恐衝擊中日民間交流。

美國之音、自由亞洲電台報導，蘇州日僑學校校車24日載著放學回家的孩子抵達站台，遭到1名中國男子手持利器襲擊，造成1對日本母子受傷，施以援手的中國籍校車乘務員也被刺成重傷。

蘇州公安局稱，巡邏警力當場抓獲犯罪嫌疑人周男（男，52歲，為近期從外地來蘇州無業人員），並立即將傷者送醫救治。但並未公開嫌犯犯案動機。

蘇州當地有逾5300名日本僑民居住，是旅華日本人人口第4高的中國城市。

中國外交部發言人毛寧25日稱此事件為「偶發事件」，這一說法與日前在吉林發生刺傷美國人事件的定性一致。外交部的說法，在輿論中引起的反饋差異很大。也有不少人認為，這兩起事件的發生有必然的因素，它們說明了中國排外情緒的高漲。

日本母子遇襲後逾24小時，中國媒體幾乎一度噤聲，網路消息也甚少，蘇州市公安局也是待中國外交部記者會定調後，才發布警情通報，隨後中國媒體才跟進報導。

對此襲擊事件，在東京大學進行東亞政治研究的香港公民代表會議亞太委員會召集人葉錦龍認為，周嫌是近期才到蘇州的待業人士，中國經濟疲軟導致失業人口大增，民心動蕩或民怨累積恐是此意外背後的肇因，因而衍生仇外的暴力或侮辱性行為。

葉錦龍說，中國官方雖常避免引導仇日情緒，宣傳也多朝中日友好的正面方向；但在地方層面，其實對地方政府或私人企業的仇外情緒或仇日言論皆未嚴格管控，放任的態度非常明顯。

資深媒體人胡錫進指出，互聯網上有一些「反日情緒」，但這絕不代表中國社會支持對在華日本人採取極端行動，他並鼓勵網友在網上亮明對這一行凶案的唾棄。

日本內閣官房長官林芳正25日對此事件表示遺憾，並希望傷者早日康復。

日本駐上海領事館已要求中國當地提供信息，並採取措施防範類似事件再次發生。此外，日本駐上海領事館已派員前往蘇州提供支持與協助。

一對日籍母子在蘇州被刺傷，一名中籍乘務員也被殺害。(視頻截圖)
一對日籍母子在蘇州被刺傷，一名中籍乘務員也被殺害。(視頻截圖)

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