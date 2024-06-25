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OpenAI將停止提供服務 中國新創迎「毀滅式打擊」

記者林宸誼／即時報導
ChatGPT開發商OpenAI向中國用戶發出通知，表示從7月9日起，將阻止來自「非支持國家和地區」的應用程式界面（API）流量。 圖為OpenAI商標。(路透)
ChatGPT開發商OpenAI向中國用戶發出通知，表示從7月9日起，將阻止來自「非支持國家和地區」的應用程式界面（API）流量。 圖為OpenAI商標。(路透)

ChatGPT開發商OpenAI向中國用戶發出通知，表示從7月9日起，將阻止來自「非支持國家和地區」的應用程式界面（API）流量。若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在支持的國家或地區內登入。有評論指出，這讓高度依賴OpenAI的中國新創公司，將會帶來毀滅式打擊。

證券時報報導，目前OpenAI的API向161個國家與地區開放，但中國未包含在其中。OpenAI在寄給中國用戶的信中指出，「我們的數據顯示，您的組織來自OpenAI目前不支持的地區的API流量」。此舉代表OpenAI宣布終止對中國提供API服務。

在美國官方監管背景方面，美國財政部今年6月22日發布一份規則草案，要求對美國在半導體和微電子、量子計算和人工智慧領域的某些投資進行監管，禁止或要求限制中國在AI和其他技術領域的投資。

OpenAI的上述舉動，被認為是基於符合法律、數據安全等多種因素綜合考量的結果。作為美國的AI公司，OpenAI需要遵守相關國家或地區的法律法規。

市場人士分析，OpenAI此前就不向中國境內提供服務，至今也沒有向中國用戶直接開放註冊與使用。目前，使用OpenAI的能力主要有兩大管道：一、對接OpenAI提供的API。二、對接微軟Azure提供的OpenAI能力。

業界人士稱，中國就有不少創業公司是透過接入OpenAI API的方式，簡單套殼做大模型或者AI應用。這次就會受到直接的影響。OpenAI這次終止對中國提供API服務，一方面將對希望借助OpenAI大模型套殼創業的公司帶來毀滅式打擊，一批沒有核心技術與競爭實力的公司如果未能及時找到替代方案，也將會被市場淘汰。

香港經濟通通訊社報導，在OpenAI宣布終止中國API服務後，阿里雲百煉隨即宣布，將為OpenAI的API用戶提供中國大模型替代方案。此外，百度智能雲千帆則推出大模型普惠計畫，爭取用戶青睞。

AI OpenAI 投資

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