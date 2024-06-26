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太空戰占先機 嫦6著陸、帶回月背樣本 全球首次

記者廖士鋒／綜合報導
6月25日拍攝的嫦娥六號返回器回收現場。(新華社)
6月25日拍攝的嫦娥六號返回器回收現場。(新華社)

中國月球科研計畫向前一步，所研製的「嫦娥六號」探測器已於本月初先後完成月球背面軟著陸、採樣、起飛、月球軌道交會對接及樣品轉移等工作，25日降落於內蒙古，這也是世界首次成功自月球背面採集到樣本並返回地球。

來源：YouTube

近年各國競相在登月科技上競爭，中國此次成功採回月背樣本，再添一項成就。

月球始終只有一面面向地球，嫦娥六號探測器是人類第一次自月球背面採集到月球表面樣本。

據中國國家航天局消息，25日下午嫦娥六號返回器準確著陸於內蒙古四子王旗預定區域，實現世界首次月球背面採樣返回。此前，嫦娥六號探測器於5月3日在中國文昌航天發射場發射升空，進入環月軌道飛行後，於6月2日著陸在月球背面「南極–艾特肯盆地」預選區域並開展採樣工作。

隨後於6月4日上升器點火起飛、進入高度210公里環月軌道，6日完成與軌道器和返回器組合體之間的交會對接及樣品轉移，軌道器和返回器組合體經歷13天環月等待，並在完成兩次月地轉移入射、依次軌道修正後，返回器於25日與軌道器分離並攜帶月背樣品重返地球。

中國已於2020年底發射嫦娥五號，攜回1731公克月球樣品，並將發現的新礦物命名為「嫦娥石」。中國官方目前已向境內數百個研究團隊發放85公克的樣品，也作為國禮贈送給俄國與法國，此外包含與美國太空總署合作的多位學者也已遞件申請使用。

中國探月工程總設計師吳偉仁先前表示，嫦娥六號採集的樣品，爭取實現2000公克的目標。

中國將於2026年前後發射嫦娥七號，屆時將勘察月球南極月表環境、月壤水冰等，開展月球形貌、構造的高精度探測與研究，並於2028年發射嫦娥八號，組建國際月球科研站。

太空 嫦娥五號 俄國

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