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駁「產能過剩」論 李強：中國電動車等「新三樣」 豐富國際市場

中國新聞組／北京26日電
國務院總理李強25日在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。(新華社)
國務院總理李強25日在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。(新華社)

中國國務院總理李強25日出席在遼寧大連舉行的夏季達沃斯論壇，他致詞時稱，中國會進一步優化營商環境，第二季經濟有望繼續穩中向好，有信心能實現全年5%左右的經濟成長目標。提到備受西方國家質疑「產能過剩」的新三樣產品，李強稱中國生產的電動車、鋰電池、太陽能等產品，豐富國際市場的供應。

綜合中港媒體報導，李強為「產能過剩」辯護稱，中國生產的電動車、鋰電池、太陽能等產品，除了保障中國國內需求，也豐富國際市場的供應，緩解世界通膨壓力，為全球應對氣候變化作出積極貢獻。

李強還稱，中國生產的電動車、鋰電池和太陽能產品緩解世界通膨壓力，有利應對全球氣候變遷。但他也坦言，中國經濟經過疫情衝擊，經濟運行彷彿大病初癒，不能下猛藥。

李強指出，近年來世界經濟增長放緩，與個別國家搞各種形式的「脫鈎斷鏈」、「築牆設壘」有很大關係。各國如果只考慮自身利益最大化，不顧及他人利益，搞脫鉤斷鏈及小院高牆，只會割裂地區間的經濟聯繫，同時把世界各國拖入「蛋糕愈爭愈少」的惡性循環中。

李強說，各國經濟相通則共進，相閉則各退。應該要堅持開放胸懷，深化互利合作，攜手尋找經濟增長的新前沿。希望世經論壇繼續發揮積極影響，維護經濟全球化和自由貿易。

就中國經濟，李強聲稱，今年以來中國經濟保持了回升向好態勢，首季經濟總量按年增加5.3%；新產業新動能的快速增長支撐了中國經濟持續健康發展。

談到世界經濟，李強提及疫情以來世界經濟復甦艱難，既有疫情衝擊、通膨高漲、債務加劇等因素，也有深層次矛盾問題；特別是不同主體間競爭加劇，導致逆全球化抬頭，出現地緣衝突加劇等問題。

至於中國經濟，他坦言，經過疫情衝擊，經濟運行彷彿大病初癒，不能下猛藥，解決重大經濟問題需要政策組合拳。他稱將持續推進高質量發展，加快發展新質生產力，推動綠色低碳產業發展。

據報導，李強表示，當前世界經濟復甦乏力，找到新的增長動能尤為關鍵。未來產業將是全球經濟增長的最活躍力量，以人工智慧、生物技術、綠色能源等為代表的技術突破，將創造具有高成長性的新賽道新業態。

李強表示，中國提出展開「人工智慧+」行動，就是要透過人工智慧的廣泛賦能，為經濟發展注入更強勁動力。

國務院總理李強25日在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。(新華社)
國務院總理李強25日在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。(新華社)

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