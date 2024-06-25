我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑假國內100條航線 單程低於30元

川上拜下恐再度引爆通膨 16名諾貝爾經濟學獎得主連署示警

李強：中國產品競爭力不是「補」出來的 是「拚」出來的

記者黃國樑／即時報導
6月25日，國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會。 ( 新華社)
6月25日，國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會。 ( 新華社)

據新華社報導，6月25日下午，中國國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會時表示，中國有信心實現全年經濟社會發展預期目標，也有能力維持中國經濟長期向好。他並強調，中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步拚出來、幹出來的。

報導稱，在聽取與會工商界代表發言後，李強表示，在華外國企業的成功和中國經濟的發展緊密聯繫。中國經濟的持續回升和長期向好，中國經濟的轉型升級和深刻變革，必將為各國企業成長提供新的廣闊空間。

李強介紹了當前中國經濟情勢和經濟政策。他指出，我們堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，既立足當前精準施策，解決經濟運作中的突出矛盾和問題，鞏固和增強經濟回升向好態勢，著眼長遠政策資源推動高品質發展，推動經濟結構優化升級，增強經濟發展後勁。這些政策措施的效果正在顯現。我們有信心實現全年經濟社會發展預期目標，也有能力維持中國經濟長期向好。

李強指出，發展經濟必須築牢實體經濟這個根基。我們著重以科技創新引領產業創新，加速建立現代化產業體系。一方面順應新一輪科技革命和產業變革大勢，把未來所需和國家優勢結合起來，加強基礎研究、應用研究和科技成果轉化，統籌推進新興產業培育壯大和未來產業超前佈局，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級，加速發展新質生產力。

他說，另一方面在發揮比較優勢中塑造競爭優勢。中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步拼出來、幹出來的。我們願與各國企業攜手努力，更能推動全球經濟創新發展。

李強強調，經濟活力怎麼樣，關鍵看企業。我們從改善預期、提振信心入手，堅持營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，下大力氣推動全國統一大市場建設，促進各類經營主體發展壯大。我們將持續擴大高水準對外開放，進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域外資准入限制，不斷提升服務業開放水平，穩步擴大制度型開放，為各國投資者提供更多機會、更好環境。希望各國企業家堅定支持經濟全球化和自由貿易。歡迎大家投資中國、深耕中國，共享中國高品質發展紅利。

報導稱，座談會由世界經濟論壇主席施瓦布主持，約40個國家和地區的200名工商界代表參加。與會工商界代表發言並提出建議，表示長期以來外國在華企業見證了中國經濟發展取得的巨大成就，讚賞中國政府為改善國內營商環境所做的努力，支持並將積極參與中國發展新質生產力，將繼續在中國投資興業，為促進中外交流合作做出積極貢獻。

李強 投資 國務院

上一則

中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕

下一則

卷才能成功？ 北大教授：別躺平 你會卷出樂趣來

延伸閱讀

會晤波蘭總統 上海市委書記陳吉寧：為波企提供高效對接

會晤波蘭總統 上海市委書記陳吉寧：為波企提供高效對接
李強出席夏季達沃斯論壇 喊反脫鉤、共同做大蛋糕

李強出席夏季達沃斯論壇 喊反脫鉤、共同做大蛋糕
華裔導演李強新作「Wash N Fold」 登外百老匯亞裔戲劇節

華裔導演李強新作「Wash N Fold」 登外百老匯亞裔戲劇節
中國總理李強亞太行 美媒：結果好壞參半

中國總理李強亞太行 美媒：結果好壞參半

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵

加州地牛又翻身 大地震會不會來？震央位置是災情關鍵
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網