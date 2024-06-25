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匈將接歐盟輪值主席 王毅與匈外長通話：視歐為重要夥伴

記者黃國樑／即時報導
中國外交部長王毅。 (路透)
中國外交部長王毅。 (路透)

就在匈牙利即將接任歐盟下半年的輪值主席國之際，據中國外交部網站，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅昨(25)天應約同匈牙利外交部長西雅爾多通電話。王毅祝賀匈方即將擔任歐盟輪值主席國，強調中方一貫支持歐洲一體化，支持歐盟戰略自主，視歐方為中國式現代化的重要夥伴。中國對歐政策保持高度穩定性和連續性，希望歐方奉行理性務實對華政策，秉持開放立場，同中方相向而行，確保中歐關係健康穩定發展，相信匈方將為中歐良性互動發揮積極建設性作用。

西雅爾多則表示，匈方願以擔任歐盟輪值主席國為契機，推動歐中增進理解，提升合作效能，反對保護主義，堅持透過對話協商解決貿易摩擦。

由於中國國家主席習近平在5月剛結束訪歐行程，其中最後一站即時訪問匈牙利。王毅也表示，習近平主席不久前成功訪匈，與匈牙利總理奧班共同宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，為雙邊關係發展注入強勁動力。中方願同匈方一道，落實兩國領導人重要共識，推動中匈關係繼續走在中歐關係前列。

西雅爾多表示，習近平主席訪匈圓滿成功、成果豐碩，匈中友好關係的積極印證深化對華合作符合歐洲根本利益。

今年4月25日，在習近平訪歐之行前，西雅爾多特地訪問大路時，王毅即曾與西雅爾多在北京舉行會談。王毅當時即曾表示，今年下半年，匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方推動歐盟理性、友善看待中國發展，推動中歐關係持續穩定健康發展。

中國外交部昨深夜訊息稱，雙方也就烏克蘭問題交換了看法。西雅爾多表示，中方同巴西共同提出的「六點共識」為未來和談打下良好基礎，匈方完全贊同這項重要和平倡議，感謝中方為爭取和平所做貢獻。

王毅表示，戰事仍在延宕甚至激化，世界需要更多客觀、平衡、建設性的聲音，需要更務實有效的促進和努力。中方願繼續同所有志同道合國家一道，不斷累積和平因素，為最終實現和談而不懈努力。

王毅 歐盟 習近平

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