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習近平一封信…稱中美關係未來在青年

中國新聞組／北京25日電

中國國家主席習近平去年承諾未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中交流學習，他24日向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周致賀信，指中美關係的未來在青年，希望雙方交流傳承中美友好，為中美關係健康穩定發展貢獻力量。

據中央社引述中國外交部官網訊息報導，習近平今天向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周致賀信，指跨越百年的「鼓嶺情緣」是「中美人民友好交往的一段佳話」，很高興看到中美各界青年相聚福州，重溫鼓嶺故事，傳承鼓嶺情緣，增進中美兩國人民之間的交流與理解。

習近平強調，青年最富有朝氣、最富有夢想，中美關係的未來在青年。希望深入交流、增進友誼，相知相親、攜手同行，把中美友好傳承下去，為中美關係健康穩定發展貢獻力量，與世界各國人民一道共築和平、共促進步、共創繁榮。

2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周在福建省福州市開幕，由中國人民對外友好協會、福建省政府、中華全國青年聯合會舉辦。

人民網今天報導，19世紀中葉，福州開埠，大批西方商人、傳教士、領事人員湧入。20世紀初，鼓嶺成為旅居福州的外國人的避暑勝地。「鼓嶺之友」就是由曾在鼓嶺生活過美國家族後代組成，與中國有著綿延百年的深厚情緣。

習近平去年11月在舊金山與美國總統拜登會談，之後他在出席「友好團體」聯合歡迎宴會時宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。

習近平

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