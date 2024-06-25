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科技大會重開 2院士奪最高科技獎 習近平：2035成科技強國

中國新聞組／北京25日電

因疫情停辦兩年的全國科技大會、國家科學技術獎勵大會和中國科學院第21次院士大會、中國工程院第17次院士大會24日在人民大會堂召開。中國國家主席習近平出席大會，為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表重要講話。他強調，錨定2035年建成科技強國的戰略目標。

新華社報導，會上，習近平表示，科技興則民族興，科技強則國家強。中國式現代化要靠科技現代化作支撐，實現高質量發展要靠科技創新培育新動能。必須充分認識科技的戰略先導地位和根本支撐作用，錨定2035年建成科技強國的戰略目標，加強頂層設計和統籌謀畫，加快實現高水平科技自立自強。

2023年度國家科學技術獎共評選出250個項目和12名科技專家，習近平向獲得國家最高科學技術獎的85歲武漢大學測繪學教授、院士李德仁和61歲清華大學物理學教授、院士薛其坤頒發獎章、證書，同他們熱情握手表示祝賀。

國務院每年評審一次國家科學技術獎以表彰在各科技及應用領域有傑出貢獻者。科技日報報導，今年再添兩位科學家—85歲的攝影測量與遙感學家李德仁院士和61歲的凝聚態物理領域科學家薛其坤院士。

李德仁，1939年12月出生，江蘇泰州人。1963年畢業於原武漢測繪學院，1985年在德國斯圖加特大學獲博士學位，之後回國任教。曾任原武漢測繪科技大學校長，現為武漢大學教授。1991年當選中國科學院學部委員（院士），1994年當選中國工程院院士。

作為著名的攝影測量與遙感學家，李德仁一直致力於提升我國測繪遙感對地觀測水平。他不僅攻克了衛星遙感全球高精度定位及測圖核心技術，解決了遙感衛星影像高精度處理的系列難題，還帶領團隊研發全自動高精度航空與地面測量系統，為我國高精度高分辨率對地觀測體系建設作出傑出貢獻。

薛其坤，1963年12月出生，山東蒙陰人。1984年畢業於山東大學，1994年在中國科學院物理研究所獲博士學位。現為清華大學教授、南方科技大學校長。2005年當選中國科學院院士。

作為凝聚態物理領域著名科學家，薛其坤取得多項引領性的重要科學突破。他率領團隊首次實驗觀測到量子反常霍爾效應，在國際上產生重大學術影響；在異質結體系中發現界面增強的高溫超導電性，開啟了國際高溫超導領域的全新研究方向。

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