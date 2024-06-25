歐盟對俄祭新一波制裁 逾20家中企中箭

歐盟 24日通過對入侵烏克蘭的俄羅斯實施第14輪制裁，在受到歐盟制裁的675家公司中有20多家中國企業，包括一家衛星技術和應用領域頗具影響力的中國公司。另外，電動車關稅 拉鋸戰持續，中方希望歐盟能在7月4日前取消對加徵關稅；而加拿大宣布跟進美歐，研議對中製電動車及電池加徵關稅，將展開30天諮詢期。

法廣網報導，根據歐盟24日發布的有關文件，被列入歐盟本輪制裁名單的公司總部位於中國，也包括幾家香港公司。其中兩家受制裁的中國公司中主要從事衛星製造，這些公司涉及向俄羅斯傭兵軍集團瓦格納出售衛星並提供衛星圖像。最近西方國家不斷指責北京支持俄羅斯的戰爭行為，但遭到北京方面的否認。

去年一項調查顯示，北京雲澤科技有限公司存於2022年11月簽署一份合同，以約3100萬美元的價格向瓦格納集團負責人普里格津（Prigojine）的公司銀河集團（Galaxie）出售了兩顆衛星。

據稱，這兩顆分辨率極高（75厘米）的觀測衛星屬於長光衛星技術公司（CGST），該公司是中國領先的商業衛星公司，專註於高分辨率遙感衛星的研發、製造和應用，在衛星技術和應用領域頗具影響力，該公司計畫到2025年擁有300顆商業衛星。

此次受到歐盟制裁的中國公司還包括衛星影像經紀公司海德航空航天技術公司（Head Aerospace Technology）。該集團在2023年已受到美國國務院和商務部制裁。華盛頓列舉80個支持俄羅斯繼續侵略烏克蘭的實體和個人，該公司便是其中之一。海德航空航天技術公司當時被指向瓦格納私人軍事公司及普里格津有關聯的實體提供了烏克蘭境內衛星影像。

另據本報系聯合報報導，歐盟6月12日宣布，從7月4日起對中國電動車將徵收最高38.1%的臨時關稅，與此同時歐盟對中國電動車的反補貼調查將持續到11月2日，屆時可能會徵收明確關稅，預計為期5年。

中國與歐盟磋商電動汽車關稅後，中媒環球時報稱，中方希望歐盟能在7月4日前取消對中國電動車加徵關稅。社科院歐洲研究所歐洲經濟研究室主任孫彥紅指出，中歐經濟互相依賴性強，歐盟的保護主義做法必然引起中方的反制，這對消費者和供應商都不利，但孫彥紅也坦承，「磋商難度會很大」。

而加拿大當局24日宣布計畫對中國製的電動車及電池加徵關稅，並將於7月2日啟動為期30天的公眾諮詢期，跟進美國和歐盟（EU）近來遏止從中國進口大量廉價產品的相關舉措。