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梵蒂岡任命杭州主教 中官媒罕見「認證」權力

中國新聞組／北京25日電

教廷22日宣布教宗任命楊永強為中國浙江杭州主教的最新人事案，中國官媒環球時報昨天罕見地以「梵蒂岡任命杭州主教」為標題同步報導此事，形同正式認證中國主教的任命權是屬於教宗，不再屬於北京政府。

中央社報導，中國因堅持「宗教自主自辦」、「宗教中國化」，過去皆由政府自行選擇並祝聖主教，視教宗任命主教為外國勢力干預內政。梵中2018年簽署主教任命協議，教廷多次稱其核心是「教宗對中國主教有任命權」，但中國官方從未正式承認。

中國英文官媒「環球時報」昨天罕見地以「梵蒂岡為中國杭州教區任命新主教」為標題報導此事，引起不少研究梵中關係的專家注意，這是中國官媒首度「以教廷為主體」報導中國主教任命案。

2019年8月27日，梵中簽署協議後出現首次中國主教任命案，當時環球時報是以「中梵簽署歷史性協議後，中國祝聖首位主教」為標題，報導中國內蒙古集寧（烏蘭察布）教區姚順的任命案。當時相關報導強調，儀式上宣讀中國官方任命文件，顯示主教任命由中國主導，只是任命書獲得梵蒂岡認可。

2019年8月28日，環球時報以「梵中協議簽署後，第二個主教在中國獲任命」為標題，報導胥紅偉獲祝聖為漢中教區助理主教。胥紅偉在儀式上獲得中國主教團批准書，僅在批准書新增「此人選已經教宗同意」的字樣。

梵中簽署協議後，教廷近年仍多次為了中國政府單方面決定主教任命人選而槓上中國。

去年7月，梵蒂岡發布聲明，教宗方濟各（Pope Francis）同意任命沈斌擔任中國天主教上海教區主教，但教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）同時發難抨擊，中國當局將沈斌從江蘇海門教區主教調任上海教區主教時，沒有徵詢教廷同意，「中方這個單方面舉動，違反梵中主教任命協議當中的對話與合作精神」。

2022年11月，中國將獲得教宗方濟各任命的江西餘江教區主教彭衛照擅自調任為江西教區輔理主教，但教廷並不承認所謂江西教區，梵蒂岡因此指控北京違反2018年的協議。

一位旅義梵中關係專家向中央社表示，中國官媒可以用「梵蒂岡任命中國主教」為標題，顯示中國的「宗教中國化」已出現修正，不過環球時報仍在標題加上「據報導」（reportedly）一詞，可能是為了降低衝擊與政治敏感性。

教宗 方濟各 國務院

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