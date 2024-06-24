波蘭總統訪中 與吉利汽車討論在波國設電動車廠

波蘭總統杜達22日抵達北京，開啟對中國五天的國是訪問，期間他將與國家主席習近平舉行會談。(美聯社資料照片)

波蘭總統杜達22日抵達北京，開啟對中國五天的國是訪問，期間他將與國家主席習近平舉行會談。杜達訪中前夕，波蘭國家資產部21日表示，波蘭政府已與中國吉利汽車會面，討論在波蘭建立電動車 廠，波蘭方面並表示正加緊展開建廠評估工作。

據中方發布，杜達22日下午飛抵北京，中國副外長鄧勵接機。習近平將與杜達舉行會談，共同出席合作文件簽署儀式。預料中波雙方將談及俄烏戰爭和中國與歐盟 關係。杜達訪中前曾表示，北約是一個防禦聯盟，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」。

在歐盟對中國電動車啟動反補貼調查、歐中經貿爭端升高之際，波蘭國家資產部在杜達訪問北京前夕指出，波蘭政府日前與浙江吉利控股集團（吉利汽車）會面，雙方代表討論了電動交通領域的發展，以及波蘭在歐洲汽車行業中發揮的作用。

香港 01報導，波蘭政府與吉利汽車代表會面，討論吉利在波蘭建立該國第一家電動車廠並發展電動交通工具。同時提及波蘭在快速變化的歐洲汽車行業中發揮的作用。

報導援引波蘭國家資產部表示，波方正緊鑼密鼓地評估吉利在波蘭設立電動車廠案，包括驗證所有商業假設及開展相關評估工作。

歐盟中國商會日前發表報告稱，歐盟擬開徵臨時反補貼稅，使中國新能源汽車企業在歐洲的銷量、聲譽受到負面影響，同時損害了中國車企在歐投資信心。多數中企認為，反補貼稅將為歐盟塑造良好的綠色經濟發展環境帶來負面影響。

與此同時，香港01報導，德國副總理、經濟和氣候保護部長哈貝克23日訪問寶馬集團中國上海研發中心，受到寶馬集團中國管理層的熱情接待。雙方重點圍繞智能網聯汽車、可持續發展等話題進行深入討論與交流。